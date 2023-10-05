颱風小犬｜今黃昏進入南海北面海域　汕頭宣佈明日全市停課

颱風「小犬」5日上午8時20分在台灣鵝鑾鼻登陸，登陸時中心附近最大風力達15級。氣象資料預估小犬將以10公里左右時速向偏西方向移動，5日黃昏前後進入南海東北部，之後趨向廣東省東部海面，強度料將逐漸減弱，可能於7日掠過或登陸廣東省東部沿海。



汕頭市氣象台5日已將颱風白色預警信號升級為颱風藍色預警信號，受颱風影響，汕頭市宣佈，全市托兒所、幼稚園、中小學校及校外教育培訓機構10月6日起停課一日。

根據氣象觀測，颱風小犬將於5日傍晚前後進入南海東北部，之後趨向廣東省東部海面，強度逐漸減弱，可能於7日掠過或登陸廣東省東部沿海，並有可能在近海減弱為熱帶低壓。

廣東省5日白天大部仍以多雲為主，6日至9日受颱風環流影響，粵東與珠江三角洲南部市縣，如河源、梅州等地，將有大雨到暴雨局部大暴雨的降水過程。直至9日，南部市縣仍有中雨局部大雨，其餘市縣多雲為主。

汕頭市氣象台已先於5日7時30分將颱風白色預警信號升級為颱風藍色預警信號。汕頭市也對外宣佈，全市托兒所、幼稚園、中小學校及校外教育培訓機構10月6日起停課，並就有關事項通知如下：

一、全市托兒所、幼稚園、中小學校、中等職業學校、技工學校（以下稱「學校」）及校外教育培訓機構10月6日起停課。在颱風黃色、橙色、紅色或者暴雨紅色預警信號解除後安排復課。



二、各地各學校要加強內宿生管理，在確保安全的情況下安排學生儘快離校返家；對暫時無法離校返家的留宿學生，學校必須嚴格落實各項防禦措施，妥善做好安置管理，強化後勤保障服務，確保師生安全。



三、各地各學校要通過電話、短信、微信和校訊通等多種方式，及時將通知告知全體學生、家長。進一步加強防颱風安全教育，提醒學生在颱風停課期間儘量不要外出，避免意外事件發生。



各地各學校在颱風黃色、橙色、紅色或者暴雨紅色預警信號解除後安排復課。

