颱風小犬｜廣東防風應急響應升至三級　廣鐵調整部分列車運行

今年第14號颱風「小犬」10月5日上午登陸台灣屏東，後向偏西方向移動，進入南海東北部，料強度逐漸減弱並趨向廣東省東部海域，對廣東省東部海面和沿海市縣有明顯風雨影響。對此，廣東省防汛防旱防風總指揮部已將防風應急響應提升至三級，省文化和旅遊廳發佈提醒，提示民眾出遊期間加強安全防範。廣東鐵路部門也根據颱風影響程度，即時調整列車運行方案，同時將及時發佈列車運行調整的相關資訊。



廣東省氣象台預計，小犬5日上午登陸台灣南部後，將趨向廣東東部近海海域，強度逐漸減弱，預計7日在廣東東部近海掠過或登陸。 受颱風和冷空氣疊加影響，廣東東部沿海地區5日起將出現明顯風雨過程。

其中，粵東地區6日將有大雨到暴雨、局部大暴雨，而粵東、珠三角地區7日至9日會有大雨到暴雨、局部大暴雨。 目前，廣東省海域已布置18艘海巡船。南海救助局在汕頭、惠州、深圳等地就部署了10艘專業救助船，在珠海部署3架救助直升機，所有應急力量均已待命。

在交通方面，廣鐵管內杭深、梅汕等鐵路線路料將受到一定程度的影響，為確保列車運行安全，廣東鐵路部門將根據颱風影響程度，即時調整列車運行方案，同時將及時發佈列車運行調整的相關資訊。

+ 1

受颱風小犬影響，普速客車停運6列、變更運行區段4列。具體調整方案如下：

（1）10月5-6日昆明開K232/29次改廣州終止，6-7日廈門北開K231/0次改為7-8日在廣州始發；

（2）10月6-7日廣州東開K297/300次，廈門北開K299/8次停運。

（3）10月7日廣州東開K9279/82次、梅州開K9281/0次停運。



請廣大旅客朋友密切關注站車廣播公告，登錄12306官方網站查詢，或直接撥打12306鐵路客服電話諮詢。出發前要密切關注颱風動向，注意收聽、收看媒體報導或通過氣象諮詢電話，氣象網站等提前瞭解颱風、景區臨時關停的最新情況，視情選擇延期或者改變線路。