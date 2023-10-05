颱風小犬｜在台登陸5分鐘卻刷出最大風速　可列世界觀測史上第三

颱風小犬5日上午8點20分時，短暫5分鐘登陸台灣最南端鵝鑾鼻，隨後進入屏東西方近海慢速西行。根據氣象資料，在颱風小犬橫掃期間，蘭嶼測站測出95.2m/s陣風，除打破台灣氣象史上的觀測紀錄，扣除龍捲風的資料後，其颳出瞬間最大風速已可列入史上第三。



颱風小犬4日晚間挾帶強勁狂風橫掃台灣東部外島蘭嶼，根據台灣氣象署蘭嶼測站測出95.2m/s陣風，打破台灣氣象史上的觀測紀錄，風速威力形同EF5級的強大龍捲風，攤開世界氣象觀測史上，扣除龍捲風的資料後，颱風小犬在蘭嶼所颳出的瞬間最大風速，可列入史上第三。

颱風小犬登陸詳細路徑曝光，從台灣最南點碑「切過去」，前後僅5分鐘。（Facebook@「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

根據世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）的報告，世界最強瞬間風速是113.2公尺/秒（253英里/小時；220節），於1996年4月10日10時55分在澳巴羅島（Barrowl Island）觀測到的熱帶氣旋Olivia所創下的紀錄。

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根據《耶魯氣候通訊》（Yale Climate Connections）所刊載的歷史風速紀錄，除了由熱帶氣旋Olivia所保持的世界觀測史紀錄之外，位居第二的則是美國新罕布什爾州華盛頓山，在1934年4月12日所創下的231 英里/小時。

扣除龍捲風的資料後，颱風小犬在蘭嶼所颳出的瞬間最大風速，可列入世界觀測史上第三。（Nahel Belgherze／Ｘ）

如今颱風小犬在蘭嶼所創下的95.2公尺/秒，換算後大概可來到213英里/小時，美國WPSD-TV電視台氣象主播Noah Bergren指出，颱風小犬的觀測數據，可列在史上第三的位置。