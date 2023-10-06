黃金周｜8.26億人次旅遊創逾7500億收入　民航全面復甦更超疫情前

內地今年中秋、國慶假期，文化和旅遊行業復甦勢頭強勁，據文化和旅遊部數據中心周五（6日）測算，假期8天，國內旅遊出遊人數8.26億人次。交通運輸部則預計，假期8天，跨區域人員流動超過21億人次。另一方面，民航市場全面覆蘇，出境遊迎來井噴式增長，攜程、去哪兒、飛豬等多家第三方旅遊平台周五發布十一假期總結報告顯示，今年中秋國慶假期機票預訂量全面超過疫情前的2019年。



據文化和旅遊部數據中心測算，中秋國慶假期8天，國內旅遊出遊人數8.26億人次，按可比口徑同比增長71.3%，按可比口徑較2019年增長4.1%；實現國內旅遊收入7534.3億元（人民幣．下同），按可比口徑同比增長129.5%，按可比口徑較2019年增長1.5%。

而據交通運輸部消息，周五全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量5988.6萬人次，環比增長3.2%，比2022年同比增長58.4%。最新數據顯示，9月29日至10月6日，預計全國跨區域人員流動量（包括營業性旅客運輸人數和高速公路、普通國省道非營業性小客車出行人數）累計21.97億人次，日均約2.75億人次，比2022年日均增長67.6%。

交通運輸部預計，假期8天，跨區域人員流動超過21億人次。（央視截圖）

另一方面，多個第三方旅遊平台發布十一假期總結報告，其中攜程指出，十一假期，國內旅遊訂單同比增長近兩倍，較五一期間增長一成，機票、酒店、門票、民宿、租車、郵輪等旗下業務也大幅增長。去哪兒大數據顯示，十一期間國內熱門城市機票預訂量較疫情前增長近五成，9月29日出發的機票預訂量創下歷史新高。熱門目的地排名前十的城市為北京、成都、重慶、上海、長沙、西安、杭州、廣州、武漢和南京。攜程數據則顯示，從十一機票來看，對比五一期間旅客人次增速最快的目的地排名前十的為海拉爾、喀什、烏魯木齊、麗江、貴陽、蘭州、拉薩、昆明、西寧、桂林，多為西南、西北地區長途旅遊目的地。

與此同時，今年假期機票價格卻大幅跳水，去哪兒數據顯示，節日期間中有不少出行熱門航線出現百元低價機票，部分熱門線路低於200元，尤其在10前三天。其中，滬蓉、滬深航線有航班價格和假期首日相比大降逾八成，裸票價格部分不超過200元，而京蘭、京深等長線節中有航班價格和假期首日相比降幅超七成，裸票價格均降至500元以內。不過假期整體票價依舊呈增長趨勢，截至周四（5日），今年十一假期經濟艙票價相比2019年上漲15%，環比假期前上漲約四成。

國際機票預訂人次創年內峰值。（觀海新聞）

而作為出境遊基本全面放開後的首個長假期，國際機票預訂人次亦創年內峰值。飛豬報告顯示，十一假前一個月，飛豬簽證辦理服務的履約規模較今年五一前一個月，增長70%以上。攜程數據顯示，十一期間出境遊訂單同比增長8倍多，熱門機票目的地集中在港澳地區及亞洲國家，相較五一，跨洲長線國家如瑞士、西班牙、土耳其、俄羅斯、英國、法國等旅客增長速度最快。

攜程則表示，國內旅遊加快復甦，基本恢復至2019年同期水平之後，隨著國際航班恢覆和簽證政策優化，中國遊客消費熱情將向出境遊延伸，同時也將吸引越來越多國際遊客來華。