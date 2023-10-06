黃金周．片｜深圳景區女子打尖被正義旅客指責　竟惱怒搬石頭砸人

日前一段影片在網絡瘋傳，影片紀錄深圳楊梅坑鹿嘴山莊乘車點10月2日大排長龍，兩名女子試圖插隊被後續乘客阻止，批評他們「投機取巧」、「不懂文明」，景區工作人員多次勸阻，兩名女子仍不為所動。隨後該女子疑似惱羞成怒，憤怒拿起石頭追趕並砸向勸阻遊客。



該景區工作人員強調，在現場工作人員介入下，事件沒有造成人員受傷。後雙方自行離開，無人員受傷。



深圳東山社區10月3日發布情況說明稱，10月2日晚間7時左右，在東山社區楊梅坑鹿嘴山莊乘車點，一名女子與同伴因插隊與其他人員發生口角。事後兩名女子被保安請出隊伍，但其中一名被請出列的女子拿起石頭憤怒地追趕並砸向勸阻遊客。

影片中可以聽到，後面乘客不斷要求該兩名女子離開隊伍，批評他們不顧後面乘客的權益「大家都排了1到2個小時，為什麼就只有你們兩個可以這麼投機取巧？」、「你們不懂文明嗎？不懂文明排隊四個字」，更有乘客怒罵「你們是本地狗還是哪裡的狗？」

東山社區工作人員表示，會反饋給所屬公司維持好秩序，因10月2日是遊客最多的一天，排隊太長有人搶著上車，社區已安排人去協助。