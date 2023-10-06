黃金周︱皇崗福田口岸四數據破客流量紀錄！返程高峰宜避開這時段

《深圳特區報》報道，據統，9月29日至10月4日，皇崗邊檢共驗放經皇崗、福田口岸和福田保稅區一號通道出入境人員118萬人次。



10月2日是香港國慶假期最後一天，皇崗邊檢共驗放出入境人員23萬人次，其中驗放出境人員14.8萬餘人次、皇崗口岸出入境人員5.6萬餘人次、皇崗口岸出境人員3.3萬餘人次、福田口岸出境旅客11.5萬餘人次，這四項資料均刷新恢復通關以來單日出入境客流量最高紀錄。



小紅書有用戶上載相片，9月30日福田口岸下午2時許，北上港人大排長龍。（小紅書相片）

統計顯示，9月29日至10月4日，僅福田口岸出入境旅客逾91萬人次，皇崗邊檢還查驗各類交通運輸工具4.8萬輛次。

10月6日遊客返程高峰：建議避開18時至22時

此外，今日（10月6日）是中秋、國慶假期的最後一天。10月5日皇崗出入境邊防檢查站指出，許多出入境探親訪友、旅遊度假、購物消費的旅客陸續踏上返程之路，皇崗、福田口岸迎來出入境客流高峰壓力。

據了解，從全國各地前往港澳地區、新馬泰等地的內地遊客，從10月4日晚上就提前踏上返回內地的行程。《深圳特區報》指出，24小時通關的皇崗口岸零時至3時的入境客流明顯增多。10月5日是長假第七天，皇崗、福田口岸上午出境方向依舊以內地居民為主，但整體客流相較假期前幾天明顯回落。

據皇崗邊檢預測，按以往規律大批出境旅遊的內地居民返程最高峰將在18時至22時出現，凌晨時段皇崗口岸入境仍會出現客流集中的現象。

《深圳特區報》預測，10月6日是黃金週最後一天，預計深圳各口岸將迎來出入境客流雙向高峰，部分口岸10時至12時、16時30分至19時30分為入境高峰時段，10時至12時、19時至22時30分為出境高峰時段，請廣大旅客合理選擇口岸錯峰出行。