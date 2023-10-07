杭州亞運｜官方：實現票務收入6.1億　累計打破世界紀錄15項

杭州亞運會進入尾聲，賽事組委會周六（7日）上午召開總結新聞發布會，透露杭州亞運會已累計打破世界紀錄15項，票務收入6.1億元人民幣。



杭州亞運會主新聞發言人毛根洪表示，亞運會賽事在中秋、國慶雙節疊加下關注度攀升，截至周六已實現出售門票305萬張，票務收入6.1億元人民幣，觀眾上座率比例超過92%，其中10月1日入場觀眾最多，達到29萬人。

杭州亞運會競賽指揮中心新聞發言人朱啟南則表示，這是亞運會歷史上設項最多，參賽人數最多，競賽組織難度最為覆雜的一屆亞運會，也可以說是全世界最覆雜的綜合性運動會之一，截至周五（6日）累計打破世界紀錄15項，亞洲紀錄28項，亞運會賽會紀錄150項。而對於亞運會的智能服務，毛根洪透露，提供觀賽的智能亞運一站通注冊的人次已經突破了1.3億，點擊量達到了59億人次，1億多的數字火炬手都是從智能亞運一站通這個平台產生的。

會上指亞運會和全民健身、體育人口蓬勃發展相契合。（杭州亞運會組委會）

談到亞運會的影響，毛根洪認為，亞運會擁有長尾效應，是杭州一個節點性事件。他從地方經濟發展和對體育產業發展兩個方面給出解讀，指杭州亞運會是一個平台，有60多家的特許商品定點生產企業和130多家特許商品零售企業，大部分是民營企業。11家合作夥伴中有5家都是浙江企業，4家讚助商中有兩家是民營企業。因此亞運會對體育產業和民營經濟都起到了平台作用。另一方面，亞運會的舉辦和全民健身、體育人口蓬勃發展相契合，給體育發展帶來了機會，不僅是體育產業的發展，也有體育營銷的推動。此外，還給予了跟國際組織銜接的契機，從今年12月份到未來持續幾年，許多比賽已定下，其落地能讓更多人參與其中。

毛根洪強調，亞運會的影響不會隨著比賽結束而結束，未來體育經濟的佔有率會有提高，能產生放大效應，持續推進體育產業和體育經濟在內的服務業發展，同時也會留下很多的遺產，包括硬件設施，既能辦賽又能惠民，還留下了對體育賽事的那種購票觀賽的熱情，「這也是一個社會文明的另外一個角度體現」。