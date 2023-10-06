杭州亞運｜奪金女飛人肌肉線條獲關注　笑稱｢男生沒肌肉該反思｣

杭州亞運會周二（3日）舉行的女子4×100米接力賽，中國隊以43秒39的成績奪冠。其中，第三棒出場的袁琦琦「彎道超車」助中國隊取得遙遙領先的位置，給觀眾留下深刻印象。除此之外，她一身發達的肌肉線條亦獲得不少關注。袁琦琦對此表示，自己身上的每一塊肌肉都在為國爭光，她還開玩笑稱，「如果男生沒有肌肉的話，應該反思一下為什麼比我差。」



杭州亞運會女子4×100米接力賽，中國隊以43秒39的成績奪冠。（新華社）

比賽當日，第三棒出場的袁琦琦再次展現「圓月彎刀」的強勢姿態，在彎道加速建立明顯優勢，幫助中國隊在衝刺棒取得遙遙領先的位置。值得一提的是，這亦是中國隊時隔9年再次獲得該項目的亞運會金牌。

比賽結束後，肌肉線條尤其是腿部肌肉十分發達的袁琦琦，在內地網絡引發廣泛關注，甚至有網民表示，「這肌肉比我腰還粗。」

袁琦琦近日接受媒體採訪時稱，自己的肌肉都是「實打實」練出來的，「我身上的每一塊肌肉都是在為國爭光，如果男生沒有肌肉的話，應該反思一下為什麼比我差。」她還分享，自己賽前買了一隻寫有「好事飛來」的扇子，背面有團體6個「飛人」的簽名，並許下杭州亞運會奪冠、巴黎奧運會贏得獎牌的願望。此外，她還感謝父母在自己如今的年紀依然支持自己繼續跑下去。

網民評論：

「有健身的都知道練大腿是最辛苦最要命的，她真厲害。」

「我身為男生，突然覺得沒有活著的必要了。」

「這肌肉！把我一腳踹死！」

「這說的是男運動員吧，誰沒肌肉啦，先排除國足。」

「袁琦琦這肌肉線條確實，太讚。一般人練不到這樣。另外她這是一句玩笑，而且主要是表明對他們這項運動的重要性。」



內媒報道指，袁琦琦1995年出生於江蘇蘇州，2006年開始練習短跑，展現了優秀的身體素質和良好的爆發力。2009年被招入蘇州市田徑隊，2012年進入江蘇省田徑隊。

亞運女子4×100米接力一直是中國隊的傳統優勢項目。2014年仁川亞運會，中國隊重奪該項目冠軍，還以42秒83的成績，打破了塵封16年的賽會紀錄。那一年，袁琦琦以替補身分親歷了經典一戰。

此後的雅加達亞運周期，袁琦琦職業生涯來到「黃金上升期」，不僅順利入選2016年里約奧運會中國奧運代表團，還在2017年的天津全運會上，連續出戰全運百米女飛人大戰、女子200米以及女子4×100米接力等多項賽事，拼下1金2銀的成績。