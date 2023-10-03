杭州亞運｜中國18歲「舉重界顏值女神」裴鑫依屈居亞軍 落淚受訪
撰文：中天新聞網
出版：更新：
有「最正」舉重世界冠軍之稱，中國18歲小將裴鑫依，10月2日晚在杭州亞運舉重女子64公斤級對決中，不敵朝鮮選手，以234公斤總成績收獲銀牌。
賽後接受媒體採訪時，回應顏值走紅一事，裴鑫依當場淚灑新聞發佈廳。
點圖放大瀏覽裴鑫依照片：
+9
裴鑫依成績為抓舉104公斤、挺舉130公斤、總成績234公斤。獲得這一級別冠軍的是朝鮮運動員林銀心，她的成績是抓舉111公斤、挺舉140公斤、總成績251公斤。
雖然銀牌已是不錯成績，但裴鑫依還是覺得有些委屈，在受訪中幾度哽咽。
有記者提問許多網友評價她是「舉重界顏值女神」，裴鑫依含淚回應，「如果我長得再好看，沒有實力的話，這不是我希望的。我希望實力是放在首位的，就是想把我的實力提高，別的我不會去想」，她接著表示會專注於提升實力，向奧運衝刺。
【延伸閱讀】杭州亞運｜圍棋女神黑嘉嘉時隔13年再出戰 16歲領獎照曝光差異大（點圖放大瀏覽）：
+44
據《紅星新聞》報道，2005年出生的裴鑫依，今年剛滿18歲，是嘉興海寧鹽倉村人，她家不遠的地方就是錢塘江回頭潮的觀賞點。
裴鑫依選擇舉重這條路，父母一直都心痛，媽媽向記者表示「都說舉重太苦了，我們也不捨得。可是鑫依喜歡，她還經常安慰我們，舉重也是講究科學訓練的，技巧掌握了，沒有看起來那麼難」。
在中國女子舉重隊，裴鑫依是一顆冉冉升起的新星，2022年12月，17歲的她首次出征世界舉重錦標賽，以抓舉105公斤、挺舉128公斤、總成績233公斤的成績包攬三面金牌，同時大幅刷新三項世界青少年紀錄，成為中國舉重隊最年輕的世界冠軍之一。
杭州亞運｜頒獎台尷尬一幕：韓射擊摘金 亞軍朝鮮拒合照不理睬旅遊注意｜杭州酒店沖涼愈沖愈臭 女住客一看花灑頭竟全是大便乒乓波大賽驚現美少女選手 三點式辣照曝光 網民：福原愛算什麼激靚原住民正妹竟係舉重選手 傷後復出即奪金 反差萌俘虜網民花式溜冰選手本田真凜被封「日本最美運動員」 三姊妹顏值都超高網絡瘋傳9張東奧羽毛球女選手美照 真實身份曝光網民大讚激似IU俄超人氣美女金牌溜冰選手當街擺高難度甫士打卡 改口稱未必引退
延伸閱讀：
晶片禁令滿周年！華府提前警告北京：擬10月初進一步緊縮出口管制
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】