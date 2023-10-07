颱風小犬或二次登陸華南沿海　廣東、福建等四省區將現強風勁雨

今年第14號颱風「小犬」日前登陸台灣，周六（7日）仍維持強颱風級徘徊在南海北部海域。據中國天氣網消息，未來「小犬」還將一路西行，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近，並可能在上述地區二次登陸，受其影響，華南沿海即日起四天將現強風勁雨。



中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，從現時衛星雲圖上看，「小犬」個頭有所減小，但其中心區域較為緊實，整體螺旋雲系結構相對完整。中央氣象台預計，「小犬」將以每小時5至10公里的速度向西偏南方向移動，強度維持或緩慢減弱，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。

「小犬」未來120小時路徑概率預報圖。（中國天氣）

胡嘯表示，「小犬」的路徑主要受副熱帶高壓外圍的偏東風和北側冷空氣共同影響，由於其個頭較小，強度變化大，走向不確定性也較大；而冷空氣會引導颱風走向，也會減弱其強度。總體而言，未來冷空氣將「推著」颱風往西偏南方向移動，強度在期間會明顯減弱，可能於10日以強熱帶風暴級或熱帶風暴級二次登陸廣東西部沿海或海南東部沿海。

而隨著「小犬」逐漸西行，主雨帶也將西移，福建、廣東、海南、廣西等地即日起4天將陸續迎來降雨，部分地區雨量可達暴雨或大暴雨量級。同時，東海大部、台灣海峽、南海北部以及浙江沿海、福建沿海、廣東沿海將有6至8級、陣風9至10級的大風，其中廣東沿海、南海北部的部分海域將有9至12級、陣風13至14級的大風。

目前，西北太平洋上還有2個熱帶擾動，未來10天或將生成為颱風，不完全排除對中國有影響。不過胡嘯表示，常年最後一個登陸中國的颱風出現在10月上旬末，目前颱風季核心期已過，進入收尾階段。