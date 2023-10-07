颱風小犬｜南海域現9米狂浪　行經廣州這些高速路和大橋慎防橫風

國家海洋預報台10月7日8時針對颱風「小犬」發佈海浪橙色警報，南海北部將出現6到9米的狂浪到狂濤區，風力明顯加大，粵東與珠江口岸城市須慎防強風，官方警示，在高速和大橋行駛需防範橫風，尤其是廣州南部的南沙港快速、廣澳高速、東新高速等路段應當特別留意。



小犬移動路徑，10月10日減弱回熱帶風暴，預計中心附近最高持續風速達75公里。本港預計吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。（天文台）

根據「廣東天氣」消息，時至7日9時，今年第14號颱風小犬（強颱風級）中心位於北緯21.1度，東經115.5度，也就是湛江市偏東方向約540公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力15級，達到48米/秒的風速，中心最低氣壓945百帕，八級大風半徑約140公里。預計，小犬將以每小時5到10公里的速度向西偏南方向移動，趨向雷州半島到海南東部海域，強度維持或緩慢減弱。

受小犬和冷空氣疊加影響，8日到11日茂名沿海海面風力將逐漸加大到7到9級，茂名市茂南區、電白區、高新區、濱海新區等區已發布颱風白色預警信號。而早先小犬路徑的潮州也因應颱風逐漸遠離，市三防指揮部決定從10月7日10時起防颱風Ⅲ級應急回應降低為Ⅳ級應急回應。

廣州官方提醒用路人，行經若干高速公路與大橋時，須慎防強風。（廣東天氣）

儘管颱風小犬中心持續在海上移動，並未登陸廣東，唯考量風力顯著，廣州官方示警駕駛人在高速和大橋行駛需防範橫風，尤其是南部的南沙港快速、廣澳高速、東新高速等路段應當特別留心。