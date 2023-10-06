颱風小犬｜廣東多條水運航線停航　18艘海巡船在重點水域應急待命

第14號颱風「小犬」中心今（6）日早晨5時位於廣東省汕尾市東偏南大約300公里的南海東北部海面上，預計將以每小時10公里左右的速度向偏西方向移動，逐漸向廣東東部沿海靠近，8日在廣東東部近海海面轉向西偏南方向移動，強度逐漸減弱。

截至目前，廣東多條水運航線已陸續停航，海事部門並遣調18艘海巡船在重點水域應急待命。



中央氣象台6日06時繼續發佈颱風黃色預警。根據氣象觀測，在風速方面，6日8時至7日8時，東海大部及釣魚島附近海域、巴士海峽西部、台灣海峽、南海東北部以及浙江沿海、福建沿海、廣東東部沿海、台灣西部沿海將有6~8級、陣風9~10級的大風，其中台灣海峽、南海東北部等地的部分海域將有9~10級、陣風11~13級的大風，颱風中心經過的附近海面風力有11~12級，陣風13~14級。

另在雨量方面，6日8時至7日8時，台灣南部將有大雨，福建東南部、廣東東北部等地將有大雨或暴雨。

目前，廣東海事局繼續保持防颱Ⅲ級應急回應，將加強船舶防颱風組織、引導，落實風電施工平台、客渡船、危化品船、無動力船舶、中小海輪等船舶的防颱風工作。廣東水路5日已停航客渡航線10條、停航船舶31艘。江門上下川島航線、珠海香洲港、橫琴、廣州南沙港、澳門、蛇口往返海島航班也將於10月6日停航。

此外，海事部門在粵東、珠江口、粵西等重點水域部署了40米級以上海巡船18艘應急待命。南海救助局在珠江口以東沿海部署7艘專業救助船，在珠海部署專業救助直升機3架，以上應急力量已全部待命。