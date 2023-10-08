颱風小犬｜內地：向廣東西部到海南島東部沿海靠近　多條列車停運

颱風「小犬」襲港，內地中央氣象台8日早上也繼續發布颱風黃色預警。受颱風影響，內地多地也宣布停運、停航。廣鐵集團稱，計劃對9日-11日過海（瓊州海峽）旅客列車採取停運、調整運行區段等措施；海南當局也稱海口多個港口預計在9日停止作業。



中央氣象台預計「小犬」將以每小時5-10公里的速度向偏西方向緩慢移動，強度緩慢減弱，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。（中央氣象台）

內地中央氣象台稱，「小犬」（強颱風級）的中心今天（8日）早晨5點鐘位於廣東省汕尾市南偏西方大約160公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕，七級風圈半徑180-220公里，十級風圈半徑60公里，十二級風圈半徑30公里。

預計「小犬」將以每小時5-10公里的速度向偏西方向緩慢移動，強度緩慢減弱，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。

中央氣象台又預計，8日8時至9日8時，浙江沿海、福建沿海、廣東沿海將有6-8級、陣風9-10級的大風，其中廣東沿海、南海北部的部分海域將有9-11級、陣風12-13級的大風；廣東中部沿海、珠江口附近將有大到暴雨、局地大暴雨（100-150毫米）。

受「小犬」影響，蓮花山漁港漁船歸港。（央視）

廣鐵集團稱，截至7日下午2時，鐵路部門已停運杭深、廣汕、梅汕等線路列車103列，其中動車組列車91列，普速旅客列車12列。廣鐵集團又計劃對9日-11日過海（瓊州海峽）旅客列車採取停運、調整運行區段等措施，預計停運過海旅客列車6列、變更區段24列。

7日中午12時起，港珠澳大橋海事局對港珠澳大橋橋樑航道實施水上交通管制，禁止任何船舶通過橋樑航道。

海南海事局在7日已啟動防禦颱風三級響應，當局稱瓊州海峽客滾運輸航線預計將於9日前後停運；海口新海港、秀英港、鐵路南港預計在9日停止作業（具體時間視瓊州海峽風力情況而定）。