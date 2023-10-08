中國導彈驅逐艦之父潘鏡芙病逝　終年93歲

中國工程院院士、艦船領域專家潘鏡芙院士，因病醫治無效，10月8日在上海華東醫院逝世，終年93歲。



1930年1月，潘鏡芙生於浙江湖州市南潯區。1952年畢業於浙江大學電機系。1995年當選中國工程院院士。曾任中國船舶集團有限公司第七〇一研究所研究員，歷任該所副所長兼副總工程師、驅逐艦總設計師。

潘鏡芙主要從事水面艦艇設計研究，成功主持設計中國兩代四種型號導彈驅逐艦。他在驅逐艦研制和艦載作戰系統、電磁兼容等新技術領域均作出重大貢獻，先後獲得全國科學大會獎、國家科技進步獎、「有突出貢獻的科技專家」等獎項，被譽為「中國導彈驅逐艦之父」。

公開資料顯示，在第一代導彈驅逐艦設計中，潘鏡芙首次將艦對艦導彈武器系統裝備於水面艦艇，並在武器裝備按系統研制方面做了開創性工作。

在主持第二代新型導彈驅逐艦設計中，潘鏡芙採用系統工程思想，做到艦船綜合性能兼優，實現作戰指揮自動化，縮小與世界先進水平的差距。

在裝備選型上，潘鏡芙採用國內新技術成果與引進柴燃聯合動力裝置等先進技術相結合的方針，促進中國造船、機電、電子等工業的發展。20世紀90年代後，進入晚年的潘鏡芙逐漸從技術一線轉入幕後。2018年底，88歲的潘鏡芙從七〇一所退休。