以巴衝突｜中國遊客：航班大面積取消　機票價翻倍搶幾十次才成功

10月7日，以色列和巴勒斯坦爆發新一輪軍事衝突，至今已造成逾千人傷亡。多間國際航空公司暫停提供飛往以色列特拉維夫的航班。

來自北京的小趙原本在以色列旅遊，原定10月9日才回國，但突如其來的以巴衝突導致大量航班取消。在歷經幾十次的搶票後，她終於搶到一張價格翻倍的阿聯酋航空從迪拜中轉飛北京的機票。在登機前一刻，小趙仍然心有餘悸，「如果沒有提前搶阿航的票，抱着僥幸心理等着坐原定的航班，可能就要被迫滯留在以色列幾天了」。



《北京日報》報道，小趙介紹，選擇到以色列旅遊，是希望一睹當地充滿魅力的歷史人文風貌，出發前已知道以色列和巴勒斯坦一直在邊境地區有零星衝突，只要留在耶路撒冷或特拉維夫還是相對安全，未料這次遇上大規模衝突。

自10月7日清晨，身處耶路撒冷某酒店的小趙聽到多次防空警報聲，一度與其他住客及酒店員工躲進酒店的防空洞內。她記得，當日最後一次防空警報是在上午11時半左右響起，「第一次遇到這樣的情況，而且我是一個人在這邊。因為我在耶路撒冷，可能相對比較安全。當天我就在觀望，準備一有機會就趕緊去機場，找最早的一班航班，不管去哪，先離開以色列」。

10月7日上午，小趙在耶路撒冷酒店防空洞躲避時拍下的畫面。（北京日報）

小趙曾致電中國駐以色列使館，使館人員回覆稱，即使有車能送她到機場，也不建議此方法，因為不確定火箭彈落地位置。無奈之下，小趙只能暫在酒店等待時機。

在中秋及國慶假期間，有不少中國遊客到以色列旅遊。以巴爆發衝突後，中國遊客都通過社交平台聯繫，隨時分享信息。小趙從其他中國人口中得知，哈馬斯武裝人員曾在10月7日晚進入本-古里安機場，當天便設法抵達機場準備離開的中國人，不得不和其他人一起進入機場的防空洞躲避。

小趙原定10月9日乘坐波蘭航空的航班回國，但各大航空公司自7日起陸續取消往返以色列的航班，她擔心原航班被取消，於是從8日清晨開始搶票，「我看了很多地方，從曼谷、迪拜中轉的，甚至從約旦安曼中轉的」。最終，她搶到一張阿聯酋航空從迪拜中轉飛北京的機票，「幸虧我買得及時，再往後就非常難搶了，基本搶不上了，都是天價票」。

10月8日早上8時半左右，小趙離開酒店直奔機場。她先坐巴士到市中心，再換乘軌道交通去機場，雖然途中反常地經歷了多達三次換乘，但她最終順利到達機場。

小趙表示，自己到達機場時已經人滿為患，航班亦被大面積取消。當天下午，她收到原定行程中波蘭航空航班取消的短信。由於前一天傳出哈馬斯人員進入機場的消息，她到達機場後，第一時間向其他準備返程的中國人分享機場安全的信息，大家才安心前往。