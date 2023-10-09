外交部：菲律賓在仁愛礁嚴重侵犯中國領土主權　重申五點聲明

10月7日，菲律賓武裝部隊發言人稱，中國聲稱對西菲律賓海（菲律賓主張在南海擁有主權的部分）擁有無可爭辯的主權是有爭議。中國「毫無根據」的主張及其在「西菲律賓海」的行為不負責任。

10月9日，中國外交部回應稱，近來菲律賓在仁愛礁採取的一系列舉動，嚴重侵犯中國的領土主權，中方已就此多次向菲律賓提出嚴正交涉，並重申仁愛礁歷來就是中國領土，南海仲裁案所謂裁決是非法無效。同時，菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」是嚴重侵犯中國領土主權，造成當前海上事態的責任完全在菲律賓方面。



外交部表示，仁愛礁歷來就是中國領土，無論在地理上、經濟上、政治上，還是在歷史上，都是中國南沙群島不可分割的重要組成部分，這已成為國際社會廣泛共識，完全符合《聯合國海洋法公約》關於群島的規定。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合包括《聯合國憲章》在內的國際法。

外交部指出，菲律賓的領土範圍是由1898年《美西和平條約》（《巴黎條約》）、1900年《美西關於菲律賓外圍島嶼割讓的條約》（《華盛頓條約》）、1930年《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》規定的，包括仁愛礁在內的南沙群島完全不在菲律賓領土範圍內。菲律賓以距離菲領土較近為由對仁愛礁主張主權，是完全沒有法律依據。

外交部稱，菲律賓提起的南海仲裁案直接涉及領土主權和海洋劃界問題。領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》調整的範圍。同時，中國政府已於2006年根據《公約》第298條規定，將海洋劃界等問題排除在任何國際司法或仲裁管轄之外。菲律賓單方面提起南海仲裁案違反《公約》規定。仲裁庭違反「國家同意」原則，越權管轄、枉法裁判，所作裁決是非法的、無效的，沒有任何拘束力。菲律賓依據上述裁決主張仁愛礁屬於菲律賓的專屬經濟區和大陸架，在法律上站不住腳。

外交部提到，1999年5月，菲律賓派57號坦克登陸艦在仁愛礁非法「坐灘」，中方當即提出嚴正交涉，要求菲方立即拖走該軍艦。菲方一再承諾盡快拖走軍艦，但24年來，菲方軍艦還在原地「擱淺」。中方不能接受菲方一再違背承諾、侵犯中國領土主權的行徑，菲方有責任拖走「坐灘」軍艦。

外交部指出，一段時間以來，菲律賓無視中方的善意和誠意，不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁鄰近海域，企圖運送用於大規模維修加固非法「坐灘」軍艦的建築物資，實現對仁愛礁的永久占領。菲律賓此舉嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益，違反國際法和《南海各方行為宣言》，破壞地區和平穩定。

外交部稱，中方再次敦促菲方重視中方關切，停止在海上挑釁滋事，停止無端攻擊抹黑，避免影響破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護中國的領土主權和海洋權益。