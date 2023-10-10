深圳鐵路新運行圖公布　羅湖增開高鐵線路　便利港人往返潮汕地區

10月11日零時起，深圳鐵路部門將實行新的列車運行圖，透過跨線併網運行、調整運轉區段、開啟直達模式等方式，以更好地滿足日益增長的旅客出行需求。值得注意的是，本次調整將方便港人於羅湖（深圳站）直接搭乘高鐵，無需在市內換成公共交通更加省時省力。



普鐵方面，深圳站（羅湖）開行始發終到普速列車18列；深圳東站開行始發終到普速列車58列。

高鐵方面，深圳北站開行動車組列車689列，其中始發終到動車組列車192列，中轉途經列車212列；深圳站（羅湖）開行始發終到動車組列車192列，其中高鐵46列、廣深城際146列；福田站開行動車組列車109列，其中始發終到香港西九龍62列。

深圳發布

深圳站開行往返潮汕地區高鐵列車

隨著廣汕高鐵正式通車運營，10月11日零時起，深圳站將首次開行往返汕尾、潮汕、梅州地區的動車組列車10列。

此次調圖，將極大地方便深圳市羅湖地區的市民，以及往來深港兩地的港人返鄉探親、旅遊出行。尤其港人在羅湖通關後，步行即可到達深圳站轉乘高鐵，前往汕尾、潮汕等地區，無需在市內換公車、地鐵等交通工具，省時省事省力，大大提高了便利性。

深圳～潮汕D7312次，深圳～梅州西D7316次；

梅州西～深圳D7311次、D7315次；

深圳～汕尾G6418次、G6426次、G6428次；

汕尾～深圳G6417次、G6425次、G6411次。



深圳羅湖口岸。（蘇煒然攝）

廣深開行12列城際直達列車

另外，為方便大灣區城際之間的往來，自10月11日零時起，深圳站往返廣州東站開行一站直達城際列車12列。

深圳站、廣州東站分別於7點、10點、13點、15點、18點、21點同時對向開行列車，單程時間最短為63分鐘，即可往返於深圳羅湖與廣州天河之間，同時廣深城際列車由118列增加至146列，更大限度地為旅客提供運力。

為了進一步擴展香港西九龍的輻射範圍，拓展香港市民的高鐵出行圈，促進香港和內地交流的多元化，深圳坪山站往返湛江西站的2列動車組列車G6045/8/5、G6046 / 7/6次運行區段調整為香港西九龍站至湛江西站，車次改為G6048/5、G6046/7次。

深圳北及深圳東站亦將新增往返重慶、成都等地區的高鐵及普通列車。