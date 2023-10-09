01實測｜福田口岸30分鐘直達深圳機場　僅25元便利港人「經深飛」

位於深圳市福田區深榮大廈的深港城市候機樓，9月25日上午正式啟用，深圳機場巴士A10深榮線亦於同日開通，為港人「經深飛」前往內地其他城市提供便利。《香港01》記者周日（10月8日）在此乘坐A10巴士前往深圳寶安國際機場，實測方便程度。



「10分鐘交通圈」前往福田口岸、皇崗口岸以及河套深港科技創新特別合作區，是深圳政府早前對這座雙城候機大樓附近交通的介紹，但記者實測後卻發現這一說法十分「保守」。經福田口岸過關後，以正常速度步行前往深榮大廈僅需5分鐘。

當日，在此候機的旅客並不多，無需排隊等候，以25元人民幣的票價購買巴士票後，即可乘坐A10前往深圳機場。與前往深圳機場的跨境巴士票價相比，即使加上香港前往深圳的公共交通費用，亦較深港跨境巴士便宜至少一半。除此之外，工作人員還可為旅客在市區內辦理值機手續，惟「托運行李」服務就暫時未能提供。

A10巴士運營時間為每日早8時至晚10時，每小時一班車，中途不設停靠站點直達深圳機場，較地鐵等其他平價交通工具方便且省時不少。記者搭乘巴士當日正值颱風「小犬」掠過，但僅30分鐘巴士就順利抵達深圳機場，耗時與貴出100元人民幣的的士相若。

據早前報道，福田口岸城市候機大樓啟用後，將進一步豐富港人「經深飛」的交通接駁選擇，為河套片區各類企業、機構人員公商務出行提供一站式暢行服務，同時內地遊客乘機抵深後經福田口岸過境香港也可享有無縫接駁服務。

目前深圳機場已在香港開設4座城市候機大樓，每天深圳機場往返香港的跨境巴士達170班；往返的船班14班次，為香港旅客往來深圳機場及內地遊客經深圳機場往來香港提供了便利。

此次福田口岸深港城市候機大樓啟用後，深圳機場在粵港澳大灣區設立營運的城市候機樓增加至24座，覆蓋深圳、香港、東莞、惠州、中山、江門、珠海等7座城市，助力粵港澳大灣區互聯互通。