深圳將打造5個世界級地標商圈　2030年消費品零售總額達1.7萬億

近日，深圳市商務局公布《深圳市商業網點規劃（2023-2035）（征求意見稿）》（下稱規劃），提出到2030年，深圳社會消費品零售總額達到1.7萬億元（人民幣，下同），初步建成若干個世界級商圈。



規劃提出，到2035年，深圳社消零規模接近2.5萬億元，全面建成具有全球示範引領效應的世界級商圈、擎動大灣區消費活力的全國級商圈、繽紛活力的區域級商圈、便利友好的社區網點；到21世紀中葉，消費市場競爭力達到國際一線消費中心城市水平，成為創新卓越、令人向往的國際消費中心城市，世界級商圈達到全球頂尖水平。

規劃顯示，深圳將構建「四級多元」商業規劃體系，形成「世界級—全國級—區域級—社區級」四級商業消費空間結構，滿足不同維度消費者多層次消費需求。同時，在商圈現狀及潛在輻射能級、體量規模、空間布局的基礎上，深圳將統籌不同層級商圈和社區商業網點的空間布局，優化業態內容、打造方向，在全市整體構建「5+7+42+N」的商圈體系。

其中，「5」即為重點打造5個世界級地標商圈。據介紹，深圳規劃打造2個近期重點建設型商圈：包括羅湖核心商圈、後海-深圳灣商圈；3個中長期潛力培育型商圈，包括福田中心商圈、空港會展商圈、前海·寶中商圈。

「7」即著力打造7個全國級引領商圈，其中近期重點建設3個商圈，包括蛇口海上世界商圈、龍華超級商圈、龍崗大運商圈；中長期潛力培育型全國級商圈4個，包括車公廟-下沙商圈、沙頭角深港融合商圈、西麗高鐵樞紐商圈、大鵬環龍岐灣。

「42」為設有42個區域級活力商圈，及多個社區級便民網點，分為15分鐘步行可達和5至10分鐘步行可達。

「N」即指多個社區級便民網點。網點將以滿足社區居民商業消費需求為導向，在15分鐘步行範圍內配置兼具日常生活基本消費和品質消費的多種業態，突出「便民、利民、惠民」的社區商業特點。

規劃透露，深圳將依托產業、風貌、人文等城市魅力，打造科技消費、時尚消費、文化創意消費、旅遊消費等一系列多元特色商業集聚區。