「地中海·中國」號提前交付　為全球裝箱量最大級別集裝箱船型

10月9日，中國船舶集團有限公司旗下江南造船（集團）有限責任公司為中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司和地中海航運公司（MSC）建造的全球最大24000TEU級超大型集裝箱船「MSC CHINA」號，提前一個月在中船長興造船基地完工交付。



「地中海·中國」號計劃於10月13日開啟首航，目的港為荷蘭鹿特丹。



據介紹，該船舶總長399.99米，型寬61.5米，型深33.2米，最大堆箱層數可達25層，相當於22層樓的高度，可裝載24116個集裝箱，是目前全球裝箱量最大級別的集裝箱船型，堪稱海上「超級帶貨王」。

「地中海·中國」號（江南造船供圖）

該船配備了混合式Scrubber脫硫裝置，以及獨有的小球鼻艏、大直徑螺旋槳和節能導管等裝置。首次采用氣泡減阻系統，全年可減少6000多噸碳排放。此外，船舶首次采用軸帶發電機系統，能夠優化油耗和船舶能效設計指數（EEDI），減少溫室氣體排放。

今年6月26日，「地中海·中國」號出塢後，15天發電機動車結束，1個月空測試驗結束，2個月實現試航返廠，3個月順利交船，進一步鞏固了江南造船超大型集裝箱船「843」的建造周期，為後續船的建造樹立新標桿。

「地中海·中國」號（江南造船供圖）

據悉，這是繼9月11日在滬東中華命名交付「MSC CLAUDE GIRARDET」（「地中海·克勞德吉拉德特」）號後，中國船舶租賃全面實施經營性租賃戰略取得的又一成果，開啟與全球頭部航運公司地中海航運長期戰略合作的新前景。

截至目前，中國船舶集團旗下江南造船和滬東中華兩家上海船企已累計完工交付13艘全球最大24000TEU級超大型集裝箱船，其中8艘為地中海航運量身定製。