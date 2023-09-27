廣汕高鐵正式開通　528個站點實現沿線及隧道內5G訊號全覆蓋

9月26日，廣汕高鐵正式開通，除了方便大灣區內出行外，廣汕高鐵車廂內實現全5G覆蓋，旅客在急速馳騁的列車中也可獲得暢快的上網體驗。



廣汕高鐵示意圖

《南方都市報》報道，廣東移動表示，廣汕高鐵沿線建有528個5G站點，在廣汕高鐵車廂內速率實測可達350Mbps。

為保障廣汕高鐵移動網絡覆蓋，廣東移動集中優勢資源重點投入高鐵專網建設。面對高架橋距離長、隧道環境複雜、沿線地形崎嶇等問題，廣東移動攻堅克難，創新運用高增益特性天線延伸訊號覆蓋距離。

新塘站實現國鐵、城際、地鐵「零換乘」。

其中，廣汕高鐵隧道里程達72公里，廣東移動專業團隊完成該隧道內無線網路覆蓋，讓高鐵乘客在隧道內與外界仍保持順暢聯繫。

針對高速移動場景常出現的覆蓋難題，廣東移動創新運用高鐵超級小區合併、頻道自適應估計校正、高增益特性天線延伸等綜合技術方案進行共建，同時研​​究採用高鐵專網組網結構，大幅減少列車高速行駛中網路頻繁切換帶來的訊號不穩定、上網通話不良現象。

廣東移動相關負責人介紹，「廣汕高鐵全段沿線每隔大約450米，就有一個廣東移動設立的發射點，同時向高鐵軌行區發射4G/5G信號，保障高鐵乘客在車廂裡也可輕鬆移動辦公、觀看高清視頻。」

廣東移動將持續完善「軌道上的大灣區」高鐵骨幹網的沿線網路覆蓋，繼續優化全民出行網路體驗，助推打造大灣區「1小時交通圈」和宜居宜業宜遊的優質生活圈，為粵港澳大灣區建設國際一流灣區和世界級城市群貢獻力量。