「一帶一路」十年白皮書發布：無國家因參與共建合作陷債務危機

中新社報道，國務院新聞辦公室今日（10日）發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，介紹「一帶一路」十年來的成果。白皮書指，沒有任何一個國家因為參與共建「一帶一路」合作而陷入債務危機。



白皮書說，共建「一帶一路」引入各方普遍支持的規則標準，推動企業在項目建設、運營、採購、招投標等環節執行普遍接受的國際規則標準，以高標準推動各領域合作和項目建設。倡導對接國際先進規則標準，打造高標準自由貿易區，實行更高水平的貿易投資自由化便利化政策，暢通人員、貨物、資金、數據安全有序流動，實現更高水平互聯互通和更深層次交流合作。堅持高標準、接地氣，對標國際一流、追求高性價比，先試點、再推廣，倡導參與各方採用適合自己的規則標準、走符合自身國情的發展道路。

白皮書又指出，共建「一帶一路」對接聯合國2030年可持續發展議程，走經濟、社會、環境協調發展之路，努力消除制約發展的根源和障礙，增強共建國家自主發展的內生動力，推動各國實現持久、包容和可持續的經濟增長，並將可持續發展理念融入項目選擇、實施、管理等各個方面。遵循國際慣例和債務可持續原則，不斷完善長期、穩定、可持續、風險可控的投融資體系，積極創新投融資模式、拓寬投融資渠道，形成了穩定、透明、高質量的資金保障體系，確保商業和財政上的可持續性。沒有任何一個國家因為參與共建「一帶一路」合作而陷入債務危機。

白皮書稱，共建「一帶一路」堅持以人民為中心，聚焦消除貧困、增加就業、改善民生，讓合作成果更好惠及全體人民。各方深化公共衛生、減貧減災、綠色發展、科技教育、文化藝術、衛生健康等領域合作，促進政黨、社會組織、智庫和青年、婦女及地方交流協同並進，著力打造接地氣、聚人心的民生工程，不斷增強民眾的獲得感和幸福感。

白皮書稱，中國積極推進對外援助和惠及民生的「小而美」項目建設，足跡從亞洲到非洲，從拉丁美洲到南太平洋，助力共建國家減貧脫貧、增進民生福祉。