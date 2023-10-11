打假人王海舉報：國企轉帳6億到女子私人帳戶　涉國有資產流失

撰文：朱加樟
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內地知名職業打假人王海早前在微博上實名舉報稱，他在幫農民工討薪和追討工程款過程中，發現國企中冶地集團西北岩土工程有限公司（下稱「岩土公司」）青海鉀肥項目部帳號曾直接向一名女子的私人帳戶轉帳近6億元（人民幣，下同）資金，涉嫌巨額國有資產流失。

岩土公司11日通報稱，會在公司層面組建聯合工作組，對事件進行詳細核查，核查結果將及時向社會公布。

王海是內地知名打假人。（《新京報》）

《紅星新聞》早前報道指，按照王海一方的說法，2007年岩土公司中標了「金屬鎂一體化」10餘個工程項目，但岩土公司並未參與施工，而是由陝西長嘉實業（集團）發展有限公司（原名陝西長嘉實業發展有限公司，下稱長嘉公司）掛靠岩土公司，以岩土公司名義施工。實際施工的負責人均是長嘉公司員工。

王海稱，在工程施工過程中，相關人員將岩土公司的一個帳戶交給長嘉公司法定代表人黃某掌管，且不對黃某做任何限制，黃某可以任意轉帳支配岩土公司的資金。正是在此期間，這個國企帳戶直接向黃某女兒的個人帳戶轉帳，金額累計近6億元。黃某女兒不是岩土公司員工，也不是長嘉公司員工，也未參與工程施工或向工程供應建材。因此在上述工程施工中，涉嫌國有資產大量流失。

為了證實他的說法，王海還展示了中國人民銀行格爾木市支行向他出具的《舉報答覆意見書》。該意見書載明：2010年至2018年期間，格爾木分行為岩土公司辦理收款人為黃某女兒的轉帳業務，累計轉帳金額未達到6億元。

除了實名公開舉報外，王海早前還向岩土公司紀委進行舉報。岩土公司紀委曾於今年1月向王海出具了一份《反饋函》。該《反饋函》稱，沒有發現涉及公司黨委所管理的黨員幹部違紀的事實和依據。

岩土公司11日通報稱，公司高度重視傳媒相關報道，在前期工作的基礎上，在公司層面組建聯合工作組，對相關報道中所提及的情況進行詳細核查，核查結果將及時向社會公布。

根據資料，岩土公司為國有獨資企業，成立於1990年，經營範圍包括對外承包工程、工程管理服務、土石方工程施工等。

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