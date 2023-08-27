網傳國企川投集團紀委副書記辦公室自殺　內媒引消息：排除刑案

內媒《上游新聞》26日報道，網傳國企四川省投資集團有限責任公司（下稱川投集團）紀委副書記楊超自殺；該集團公司工作人員回應稱，一切以公安機關調查發布為準，具體情況無可奉告。報道指，從接近警方人士處獲悉，此事排除刑案，公安機關不會就此發布通報。



《上游新聞》報道指，26日中午，有網傳信息顯示，成都市武侯區臨江西路川投大廈19樓有人割腕自殺，已死亡。經查，死者楊超（男，49歲，本市人，川投集團紀委副書記），經現勘，初步排除刑案，死者遺體已送殯儀館。

《大皖新聞》報道指，26日中午，從成都市南靈殯儀館了解到，確有一名名為「楊超」的死者從川投大廈被送到該殯儀館，目前遺體正存放在該殯儀館內。

集團近年有多名領導落馬

近年川投集團有多名領導幹部落馬，其中包括董事長、副董事長、副總經理等人。

川投集團原董事長劉國強在2021年落馬，2022年12月因犯受賄罪被判處有期徒刑十年。（人民網）

例如董事長劉體斌在2022年11月，因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。原董事長劉國強在2021年落馬，2022年12月因犯受賄罪被判處有期徒刑十年。原副總經理杜虹也於2022年4月落馬。

根據資料，四川省投資集團有限責任公司是四川省政府的主要投資主體、授權的國有資產經營主體和重點建設項目融資主體。

據集團官網，集團現有員工1.1萬餘人。下轄川投能源、川投燃電、川投新能源、紫坪舖、川南發電、嘉陽集團、川投峨鐵、川投信產、華西牙科、川投大健康等27家全資、控股企業，參股雅礱江流域開發公司、四川旅投、四川富潤、錦泰財險等一大批項目。

2022年，川投集團合併實現營業收入近150億元（人民幣，下同），資產總額超1000億元，利潤總額39.86億元，管理資產規模近2000億元。