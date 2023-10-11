調查：內地逾6成官員有「非正規收入」　最高達收入的4.24倍

根據中、美學者一項最新聯合研究，內地有6成以上「正局級」官員坐擁「非正規」收入。有分析認為，內地官場貪腐問題嚴重，添劇國家監察委員會撥亂反正難度。



美媒《美國之音》報道，美國威斯康辛大學麥迪遜分校商學院教授鄧永恆、哥倫比亞大學商學院教授魏尚進，和北京清華大學2位學者，共同分析2006年至2013年間內地一個主要城市官員對外報稱的薪資，和買房時登記的收入（住房公積金記錄）進行比對，結果發現官員的官職越高，薪資中的非正規收入，意即薪資中來路不明收入所佔比例也越高。

調查發現，該市「正處級」官員的薪資中，非正規收入為正規收入的172%，「正局級」官員的薪資當中，非正規收入為正規收入的424%。

面對貪腐問題，習近平和胡錦濤都發出「亡黨亡國」的警語。（Getty Images）

這項調查是在2006年至2013年間，也就是習近平向貪腐宣戰後進行。研究人員把公務員的「非正規收入」和貪腐劃上等號，發現貪官的比例和職級成正比。根據推算，65%中國「正局級」官員的薪資都包含「非正規收入」。

研究員指出，研究已考慮各種可能影響研究結果的因素，例如官員是否在購買公寓時獲得折扣、父母富裕、能夠購買更多房產的公用事業補貼等，但認為「在每種情況下，結論都無受到實質影響」。

時至2018年，中國成立國家監察委員會，根據法例，作為反貪機構的國家監察委可以獨立行使監察權，調查貪污賄賂，濫用職權和徇私舞弊等。據官媒報道統計，自習近平2012年上台後迄今，已捕獲了至少470萬低級官員（「蒼蠅」）和數千名高官（「老虎」）。報告指稱，同時新購住房隱含的「非官方收入」已有大幅下降。