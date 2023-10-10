北極鯰魚事件｜官媒嘲炫富孫女：為反腐立功　憑實力將爺爺拉下馬

深圳已退休的原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜的孫女以網名「北極鯰魚」在網絡炫富，豪言「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」等。今日（10日）深圳市紀委監委通報指鍾庚賜借機斂財、違規從事營利活動、非法收受他人財物等，決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇，並收繳其違紀違法所得。



多個官媒及內媒隨即對事件發表評論，官媒人民網嘲諷稱「北極鯰魚一不小心為反腐立功」，憑「實力」將爺爺拉下馬。有內媒則表示公眾對事件仍有一些疑問，相關部門不妨給予更多細節披露。



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人民網的評論文章標題為「『鯰魚』終於帶出大魚，潛伏再深也難逃捕撈」，表示相關部門發布通報，回應了輿論關切，這表明相關部門絕不讓「北極鯰魚」事件爛尾，絕不容貪腐分子退休後就能高枕無憂，絕不回避貪腐線索。

文章稱，鍾庚賜落馬有一定的偶然性，但「北極鯰魚」事件發生後，鍾庚賜被查卻有必然性。在輿情發酵之下，鍾庚賜不可能全身而退。嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，就應該受到嚴肅處理。這也提醒那些貪腐分子，手莫伸，伸手必被捉。文章更指即便沒有「北極鯰魚」「大義滅親」，鍾庚賜也經不起查，一查必出問題。

「北極鯰魚」曾發布其爺爺的照片。 （影片截圖）

內媒：相關部門不妨披露更多細節

內媒《紅星新聞》的評論文章則稱，僅就目前通報的內容看，公眾對此事仍有一些疑問未能打消。比如，之前「北極鯰魚」所說的「家裏有9位數」，到底是否屬實？鍾庚賜「違規從事營利活動、違規兼職取酬、非法收受他人財物」的規模到底有多大？是否會進一步追究其刑事責任，為何能保留二級科員退休待遇？對此，相關部門不妨依法依規給予更多細節披露。這既是保障公眾知情權的需要，也是樹立處置公信力的內在要求。

文章又稱，存在一系列違法違規行為的鍾庚賜，居然能夠安全退休，其家中的可疑財富讓孫女在網上炫富，甚至都自認為「感覺貪了」，這是否也反映出對於權力的制度監督仍存在漏洞，以至於對貪腐行為表現得過於「遲鈍」？

胡錫進：事件刺激社會上一些人「為官必富」的認知

官媒《環球時報》前總編胡錫進則發文稱，「北極鯰魚」事件進一步刺激了社會上一些人「為官必富」的認知和猜想，產生的負面影響甚至大於鍾庚賜在任上違法違紀所造成的損害。

文章又稱，「北極鯰魚」已經不是第一個因為傲慢和炫富為上一輩家庭成員「引火燒身」的年輕人了，她這種輕浮的炫富小青年客觀上成了這個社會反腐敗的特殊幫手，他們因為刺激、傷害普通公眾，引起的憤怒足夠強烈，對上一輩「引火燒身」的程度往往同樣很強烈。這樣的「報應」方式成了互聯網時代的一道特殊風景。

據早前報道，今年3月，內地一名網民「北極鯰魚」在微博上多次發表炫富、辱華、家人涉貪的言論，例如曾發布「家裏存款超過9位數」、「感覺貪了」，以及「潤」（移民）到了澳洲等言論，又曾對網友稱自己爺爺當交通局長時，「你爺爺正在大街上給人修腳」、「喜歡看『支』性難改的樣子」等，引起群情激憤，並被起底其爺爺為深圳原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜，要求政府徹查。