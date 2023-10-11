中國汽車出口連續兩月超40萬輛　9月新能源汽車銷量同比增長27.7%

中國汽車工業協會的數據顯示，中國汽車出口持續走高，連續兩個月超過40萬輛。其中，新能源汽車的出口增幅明顯高於傳統燃油車的出口。



前三季度汽車工業發布的數據顯示，9月份，中國汽車出口44.4萬輛，環比增長9%，同比增長47.7%。1月至9月份，汽車出口338.8萬輛，同比增長60%。

其中，新能源汽車的出口增幅較高。9月份，新能源汽車出口9.6萬輛，同比增長92.8%，1至9月份，新能源汽車出口82.5萬輛，同比增長1.1倍。

汽車產銷延續增長態勢，產銷量均創歷史同期新高。9月份，汽車產銷分別完成285萬輛和285.8萬輛，環比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%。1月至9月份，汽車產銷分別完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比分別增長7.3%和8.2%。

同時，中國新能源汽車產銷量再創新高。數據顯示，9月份，新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達到31.6%。1月至9月份，新能源汽車產銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達到29.8%。