手機廠造車　車企造手機　智能汽車大混戰中誰能遙遙領先？

在汽車和手機這兩個看似毫無交集的領域之間，一場前所未有的大混戰正在激烈展開。隨著智能化時代的到來，手機和汽車這兩個曾經單一的通訊和交通工具，正在逐漸與智能化深度綁定，而這種時代趨勢給消費者帶來的不僅僅是功能層面的體驗，更是對智能化的全新認識和追求。



本文轉載自微信公號「酷玩實驗室」（ID：coollabs）。



01 華為讓智能汽車名副其實

在當下產業融合的大背景下，手機廠商造車和車企造手機的現象也應運而生，這些舉措無疑是對汽車、手機等領域的跨界突破與賦能，同時也給消費者帶來了更多的期待。

華為發佈會現場。

9月25日，華為在2023秋季全場景新品發布中，一年一度的「華為科技春晚」又掀高潮，華為推出了一系列智能終端新品，同時給消費者宣告了華為在智能汽車領域的多個捷報。

近期華為Mate 60 Pro、Mate X5的發布，宣告了華為在手機領域的王者歸來；而問界新M7系列的上市熱銷，則展示了華為在智能汽車領域階段性的突破。

華為在智能汽車領域的突破非常硬核。

問界新M7重金投入5個億全方位升級，憑借強大的產品力和超高的智價比，上市後火爆熱銷，累計大定訂單量突破20000+，日均大定1500+，證明了市場對問界新M7的認可度，同時也說明了消費者需要名副其實的真正的智能汽車。

02 突破汽車安全邊界，華為遙遙領先

華為在智能汽車領域的突破非常硬核，就是把傳統汽車品牌和新勢力們沒做好的做深、做透。不僅在智能座艙、智能駕駛等華為遙遙領先的領域建立了「雙智」天花板，更體現在華為對於新時代汽車安全的深度理解和獨特見解。

華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案董事長余承東曾表達過汽車安全層面的深度觀點：「汽車安全的最高境界就是不發生碰撞。」

在這種理念的引導下，華為在問界新M7的打造中不計成本。在拉滿物理安全的同時，主動安全進階為智能安全。

市面上大部分車型的AEB僅支持前方障礙物，而搭載HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統問界新M7，則可以實現前向、側向和後向的全向防碰撞。

搭載HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統問界新M7，則可以實現前向、側向和後向的全向防碰撞。

在輔助駕駛功能中，AEB（自動緊急製動）是組成L2級自動駕駛輔助系統的核心，常見的AEB系統以毫米波雷達為探測器，當系統通過雷達監測到車輛將發生碰撞風險時，系統會開啟預警提示並采取主動製動，以實現主動安全。

但在AEB方面，不同車型之間仍存在較大差距，部分車型僅限於「有」，而部分車型卻能做到「優」。

比如此前AEB測試中，理想L7的最高剎停時速為70km/h，夜間測試時只能在40km/h以下才能通過測試。小編測試的豐田鋒蘭達雙擎，以時速80km/h的車速徑直撞向障礙物，沒有剎車動作。有些品牌的車輛在測試時非常接近障礙物時才會有減速動作，能識別到已經算做的很不錯了。

不過，測試中問界新M7的AEB自動剎停成績高達90km/h，碾壓所有參與測試的友商，說華為在技術領先與落地實戰方面遙遙領先一點不為過。

除了主動安全，被動安全則是車輛的最後一道防線。有智能安全和物理安全雙重防護，相當於買了雙份保險。

華為問界新M7全車有智能安全和物理安全雙重防護，相當於買了雙份保險。

問界新M7全車潛艇級熱成型鋼占比24.4%，這種強度的鋼材一般用在潛艇上，每平方厘米可承受17噸重量，相當於一台重型卡車的重量，給足了安全感。另外，該車還運用CBS復合車身材料，有效提升車輛疲勞耐久、車身剛度和碰撞安全性能。

問界新M7采用了潛艇級高強度鋼與CBS復合車身材料的同時，增加了遙遙領先的智能輔助駕駛以及全方位AEB防碰撞，可以說讓智能汽車突破了安全邊界，大大減少了事故發生。

安全是每一台車都逃不開的命題，汽車智能時代沒有到來時，我們談論的大都是車上有多少安全氣囊、車身采用了什麽結構，以及車身用料剛性如何。但相比事故發生後車輛能為車內乘客提供保護，如何避免事故的發生更值得車企思考。

03 好的產品會說話，5個億花在這裏

自9月12日正式上市後，問界新M7日均大定達到了1500+，如果用月來衡量，早已達到萬輛級別。問界新M7如果能維持這樣的漲勢，趕超理想等新勢力不在話下。

為什麽問界新M7能熱銷？原因不只是華為技術的深度賦能，最重要的就是越級的產品力，還有同級最強的智價比。而當下同級競品，理想L7的起售價超過了30萬，小鵬G9的起售價也達到了26萬。

問界新M7則拿出了十足的誠意，讓消費者感受到了什麽才是以產品為導向，以用戶為中心。

而問界新M7則拿出了十足的誠意，讓消費者感受到了什麽才是以產品為導向，以用戶為中心，銷量自然十分火爆。問界新M7系列售價24.98-32.98萬元，並且首銷期內購車可享價值33,000元的購車權益。

問界拿出5個億全方位升級煥新，堪稱行業內最下血本的「改款」，那麽這5個億都花在哪呢？

問界新M7推出大五座版本，超大空間，超大後備箱。大五座儲物空間達到了29個，並擁有容積686L的同級最大後備箱，二排座椅放倒後可拓展至1619L，後排可塞進30個20英寸登機箱，還提供了52L的儲物暗格，舉家自駕出行，裝載能力十分強悍。

另外，問界新M7在舒適性上也有升級，為大五座車型配備了「棉花糖」座椅，采用10層舒適疊層設計，發泡總厚度100mm，像棉花糖一樣蓬松柔軟。當然常見的座椅通風、加熱與按摩均是標配。同時配備雙空調箱，製冷製熱更迅速，體驗更舒適。

在眾多品牌宣傳車型的性價比和質價比時，問界M7已經將層次上升到了「智價比」。

在眾多品牌宣傳車型的性價比和質價比時，問界M7已經將層次上升到了「智價比」，畢竟背靠華為的問界新M7，在智能化維度是天花板的存在。鴻蒙智能座艙，讓車機系統能夠像Mate 60 Pro一樣流暢。通過HarmonyOS可以將華為手機所有的應用流轉到車機，能實現華為終端設備和車機無縫銜接。

更重要的是，問界新M7後排提供HUAWEI MagLink車載智慧屏系統，可以實現華為平板即掛即連，做到跨平台多設備無感聯動，實現了車上辦公、創作、娛樂等互動需求。

問界新M7後排提供HUAWEI MagLink車載智慧屏系統，可以實現華為平板即掛即連，做到跨平台多設備無感聯動，實現了車上辦公、創作、娛樂等互動需求。

而智能駕駛層面，華為更是行業領先的頭部力量。國內大部分車型的領航智能駕駛都需要高精地圖來實現，問界新M7搭載了HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統，實現了不依賴高精地圖的高階智能駕駛。而且預計在今年年底，城區智駕領航輔助（NCA）將實現全國範圍的覆蓋，不搞噱頭不加定語，高階智駕年底全國都能開，越開越好開。

問界新M7重金投入5億，主打大智慧、大空間、安全三大核心產品價值，讓華為在智能汽車領域遙遙領先。問界新M7也將像迎來自己的「Mate7時刻」。打破桎梏，浴火重生，華為的全場景智能賦能下，未來還有更多可能。

而智能駕駛層面，華為更是行業領先的頭部力量。

正如華為的秋季全場景新品發布會，對產品並不設限，讓智能化設計出現在各個領域，萬物皆可互聯。隨著人工智能等技術的不斷發展，以及消費者對智能化產品的需求不斷增加，華為賦能下的智能化汽車，也將為消費者帶來全新的體驗。