國台辦回應蔡英文雙十演說：搞「和平分裂」是癡心妄想

蔡英文在10日的雙十節演說表示願與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。大陸國台辦今日（11日）回應時強調，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，又抨擊民進黨的兩面手法騙不了世人，搞「和平分裂」更是癡心妄想。



2023年10月10日，台灣雙十節。左圖：蔡英文在總統府內接待外賓；右圖：府前廣場儀隊表演。（直播截圖）

台媒《聯合報》報道，國台辦發言人陳斌華表示，2016年上台以來，民進黨當局拒不承認「一個中國原則」和「九二共識」，頑固遂行「台獨」分裂、「倚外謀獨」，肆意破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害廣大台灣同胞切身利益 ，把台灣帶向兵兇戰危的危險境地。

陳斌華稱，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，是台灣主流民意。 「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎。 民進黨當局一邊空談和平、互動對話，一邊頑固堅持「台獨」立場，拒絕不承認「一個中國原則」和「九二共識」。 這種兩面手法騙不了世人，搞「和平分裂」更是癡心妄想。

陳斌華更稱，民進黨當局不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，破壞兩岸同屬一中的事實，阻撓兩岸交流合作，是台海現狀的真正破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。

陳斌華強調，只有回到體現「一個中國原則」的「九二共識」上來，兩岸關係才能重回和平發展正確軌道，台海和平穩定才有實際保障。

有台媒問及民進黨和中共是否有對話的可能，陳斌華回應稱，只要民進黨改變「台獨」立場，大陸與之交往、對話的大門是敞開的。 但如果頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，則任何交往對話都無從談起。