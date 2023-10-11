01專訪｜「賴清德當選」刺激大陸更刺激美國　成台海安全最大隱憂

台灣總統大選將於明年1月13日舉行投票，隨著中美角力、台海局勢升溫，不少分析將台灣這場大選視作「戰爭與和平」之間的抉擇，主要參選人也陸續完成訪美行程，並就兩岸關係做出表態；然而，這並無改華府與北京皆關心或試圖想介入台灣大選過程，企圖影響其結果。就此，《香港01》專訪美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中，試從一位旅美的台灣政治學者角度觀察，逐步分析中美今次如何表現介選、政黨選舉利害，並進一步評估台海安全問題的風險癥結。



在台灣在野陣營未能有效整合之前，民進黨籍總統參選人賴清德支持度迄今維持穩定領先。（Facebook@侯友宜/賴清德/柯文哲）

香港01：今屆台灣大選，華府與北京介選的情況如何觀察與理解？



翁履中：首先要先清楚當前中美關係與過去截然不同，儘管雙邊關係緊張，但在氣球事件過後，風向已有轉變，可以看到中美都有想踩煞車的意圖。這並非華府要對北京示軟，而是考量中美經貿連結與互賴程度太高，繼續「進攻」下去的成本太大；反之，對北京來說也是如此。

在這樣的大局之下，華府與北京介入台灣選舉就會顯得特別小心。回顧2020年台灣大選，逢香港2019年爆發反修例運動，是時美國政府基本認同民進黨路線，雖沒有明確表態支持哪一方，但美方對國民黨推派的韓國瑜確實不太信任。但今次選舉，美方一直強調「公平對待」各陣營候選人，這釋放了一個訊號，就是不對執政黨有特殊偏好。

參照賴清德訪美行程與美方接待方式，雖在宣傳上平等對待，但確實與過往存在落差。一則是華府不願意讓北京產生錯覺，使其視華府繼續支持民進黨路線，二則也反映美國政府對賴清德依舊存在擔心。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（翁履中提供）

北京方面自然也會考量中美大局變化，尤其過去幾年學到一些「經驗」，一旦介選動作太大，有可能適得其反。因此到目前為止，可以看到北京反應相對平穩。當然民進黨政府一直強調解放軍機繞台、周邊軍演等中共對台動作，但如果我們把視域打開，不要單看台灣附近海空域，可以發現解放軍機艦設定的很多航道，並非針對台灣而來。

這樣的說法在台灣內部當然會受到質疑，但就事論事，從中美交鋒的大局來看，北京「秀肌肉」是給華府看的，台海固然是一塊重點區域，台灣一直強調是針對台灣而來，也確實容易在內部引起共鳴，奈何台灣太少關心國際政治，要反向訴諸這是中美大國交鋒的你來我往，對台灣內部閱聽來說，反而是一件難事。

自去年佩洛西挑戰訪台後，解放軍頻頻派出軍機艦繞台，並且多次越過海峽中線使之「常態化」。（資料圖片）

我認為在和平統一依舊是北京第一且最佳選擇的情況下，北京介選就存在尺度拿捏，目的要讓台灣人民知道北京反對台獨，但壓迫的力道又不能太強。但北京對台還是有耐心問題，一旦賴清德勝出，民進黨再繼續執政四年、八年，再一個世代的台灣人不再懷抱台海和平的想像，這只會讓北京認為和平統一的可能性也在下降，這就會促使北京思考，如何回應民進黨的繼續執政。

我個人比較擔心北京屆時「一不做二不休」，最怕的就是北京對台已不抱希望，再等再談下去也沒有意義，徹底失去耐心。北京現在對台還有耐心，不代表等到2024年台灣大選結果出來之後，還能繼續保有耐心。什麼時候對台開始動作、傳遞多強的訊號，這自然會是北京在思考的。

1997前時任台灣「國民大會代表」的賴清德，在議場手舉「台灣獨立萬歲」標語，公開宣揚台獨理念。（資料圖片）

侯友宜比賴清德更貼近「蔡英文2.0」？

香港01：您方才提到美方對賴清德依舊懷有疑心，您怎麼看這次選舉美國因素在台的影響？美方觀選態度為何？



翁履中：儘管很多台灣人不願意承認美國在台影響力很大，但在台海緊張時刻，美國因素對台灣內部的安定感，可以帶來很大的影響。民進黨一直為「疑賴論」消毒，正是體現台灣人對美國態度有很高的重視。

美國因素對台灣的影響，這問題要分作兩層來看，一是台灣民眾怎麼看美國對待台面上四位參選人，以及美國基於本位利益，如何認識這四位參選人。

就我個人長年在美國的觀察與接觸，美國對於四位參選人的評價，真要排序，最安心的是侯友宜，其次是賴清德，過來才是柯文哲，最後是郭台銘。

2023年8月14日，賴清德出席美國紐約主流暨僑界人士午宴。（台灣總統府）

就美國本位來看，最想要的是蔡英文路線的延續，因為美方認定蔡英文是「安全的」。美方視蔡英文的「安全」來自於其兩類特質的結合：蔡英文過去是在國民黨執政期間培養出來的傳統技術官僚，再配上民進黨台獨路線，這在美國看來會有平衡作用，繼而給予肯定。對美國來說，蔡英文技術官僚的出身背景，存在了一種「藍」的特質，但也不是統一派，美國政府需要一個理解國際局勢是要能被控制的人選，因此就算背後有民進黨台獨傾向的壓力，蔡英文也可以一定程度踩下煞車。因此蔡英文路線得以受美國肯定。我把這視為一個方程式。

那為什麼美國政府對賴清德無法放心？賴清德在美國眼中就是一個務實台獨主義者，配合民進黨背後支持的力道，美國自然會擔心賴清德上台會加速往台獨傾斜。從中美大局看，美國並沒有尋求與中國正面交戰，如果要與中國正面交戰，那賴清德的「綠配綠」沒有問題，但美國朝野都沒有這樣的意圖。

9月18日侯友宜（中）拜會美國智庫布魯金斯研究院，美方涉台人士卜睿哲（左）、葛萊儀（右）均有與會。（Facebook／侯友宜）

反觀侯友宜，其背後固然是藍的路線，美方對此當然也會有些疑慮，但侯友宜本身也非傳統國民黨路線出身，甚至在美方看來，侯友宜還帶有「台派」風格。美國在意侯友宜的觀察點，在於他是否帶有統一傾向，在侯友宜訪美後，美方判斷了他並非統一路線者，這一點讓美國得以放心。

所以，套用剛剛「蔡英文方程式」（淺藍技術官僚+綠營背景）來看侯友宜，反而是有點中間、甚至偏綠的台灣色彩，配上藍營背景，這樣的調和對美國來說，侯友宜比賴清德還更貼近於「蔡英文2.0」。這也一定程度反映在侯友宜訪美後，獲得美國智庫學者普遍的好評，因為美方在意的差別在於「淺藍配綠」還是「淺綠配藍」。

侯友宜訪美行表現「加分」，積極經營對美關係，然而如何應對北京的統一進程，仍是侯友宜無法迴避的重大挑戰。（侯友宜競選辦公室提供）

至於柯文哲方面，倒不是其個人魅力的問題，而是民眾黨無法給予組織性的支持，始終無法將兩岸政策與外交路線傳遞給美國了解。眾所周知，柯文哲擅談理念，這在台灣代表改革，效果或許不錯，但聽在美國耳裡，等於沒說，充滿不確定因素，除了一句「兩岸一家親」，其他都顯得空洞。加上柯文哲兩度訪美，事實上並未收攏美方好評，「他不是一個受歡迎政治人物的樣子」，少有具體、務實暢談政策與政見，不太能清楚回答美國的問題，因此影響了美國對柯文哲的評價。

簡言之，柯文哲一人領導的民眾黨不若國、民兩黨有長期一貫的政策立場，美方對民眾黨路線依舊陌生，柯文哲訪美談的多是理念，表現民眾黨的不藍不綠、尋求新政治、要改變，但講到兩岸關係、國防軍購等美國想要了解的議題，以致預期未來合作的可能性，柯文哲的應答就讓他失了分數。

賴清德當選 台灣命運交由輸贏決定

香港01：就現階段來看，一旦藍白整合未果，賴清德當選的機率就相當高，結合您一直強調的中美大局，台灣大選態勢的後續走向您怎麼觀察？



翁履中：不同於過往幾屆台灣大選的勝出者，至少能獲華府與北京一定程度的屬意力度，或至少能夠接受，如果賴清德真的當選了，他的屬性恐會是第一個同時不受北京與華府偏好屬意的人選，這是我很擔心的一點。

我與在華府的中美學者過去都談到了一個問題，大家的共識都是：一旦賴清德當選，未來將由中美之間的贏輸來決定台灣命運，台灣將盡失話語權，落得一點聲音都沒有，因為再也不需要聽台灣講什麼。

美國當然清楚北京反感賴清德的政治路線，縱使美方表面上依舊支持台灣民主，但考量綜合風險，美方也會同步加速所有與台灣有關領域的整理，做出因應的改變，比如快速降低對台灣半導體產業的依賴，抽離重要的利害連結。

蔡英文當初選擇賴清德作為副手，在中共看來，意味着一位台獨份子可能會入主台灣總統府，代表蔡英文「維持現狀」破功，台灣走上實質台獨之路，兩岸衝突也將更為激烈。（資料照片）

北京方面則可預料加速軍事準備，因為一旦賴清德執政，未來實現和平統一的難度只會更高，這會迫使北京放緩大國外交的步伐，回頭先處理台灣問題。

事實上，台灣內部應該要清楚，台灣問題在中美關係當中，就是一個子議題，一旦台灣動作太大，大到北京認定必須處理，對台路線自然轉趨強硬，如果台灣內部出現一些變數，像是在野陣營在大選中獲勝，那北京就可能傾向先處理好同世界其他大國關係，例如中美、中歐與中非關係，尤其國際格局已然變化，不再是美國說了算，中國自然也很想抓住這個機會，在全球地緣政治扮演更重要的角色，那就不見得非要先處理台灣問題不可。

如果解放軍包圍太平島 台美如何應處？

香港01：針對台灣大選在選前選後的安全風險，美國政學界是否有做出什麼評估？



翁履中：台灣一直將自身的安全問題寄託在美國來援的想像上，像是台灣一直喧騰美國「棄台論」與否，其實取決於美國國力的強弱，而非美國兩黨政客的友台或反中意志。

如果美國國力依舊，足以力壓北京，那台灣牌就是可以繼續對北京打出的牌，但現在客觀的美國國力並不具有一方力壓所有國家的實力，且美國民眾對國際事務並不想理會，大部分的美國人眼裡只有美國，美國之外，其他地方都是可以放棄的。台灣一直幻想美國會保台，但歷史告訴我們太多次，美國在關鍵時刻，就是什麼都不管。縱然美國內部調查，有40%美國人表態支持出兵保台，數據也來到了史上最高，但這是在目前非戰爭狀態下的調查結果。台灣在評量自身安全問題時，不應該對美國有太多想像，尤其美國內部政治都吵不完的時候，美國會為台灣盡多大的努力，哪怕朝鮮半島爆發戰爭，美國會多大程度去幫助韓國，其實都應該要被存疑。

中國人民解放軍被指時刻備戰台海戰爭，但北京仍期望通過和平手段完成統一。（新華社）

當然，北京與此同時也會盤算美國會介入台海安全有多深，美國智庫最近確實有在討論，如果賴清德當選，北京會做出怎樣的反應？有一個假設迄今一直無解，就是如果賴清德1月當選，到他5月就職之前，北京在期間發動戰爭演習，包圍南海上的東沙島與太平島，台灣應該如何處置？

這困境在於，一旦解放軍包圍東沙島與太平島，台灣應該派兵去救島上的三五百人？台灣要火力支援嗎？還是因為太遠了、鞭長莫及，決定撤兵？另一方面，美軍是否要投入軍力去救援？又若解放軍「弄假成真」，真的佔領了太平島，台灣要放棄嗎？這都還不上綱到爆發台海戰爭程度，只是軍演包圍，而且是距離台灣相當遙遠的一兩座島，如果北京不挑戰台灣一直掛心的金門馬祖，而是南海上的這兩座小島，台灣如何回應？

就美國立場來看，可以很清楚判斷出，為這兩座小島出兵的成本太高，並且無法評估後續發展會當如何，美國出兵救援等於同中國開戰，這成本太高了。反之，如果台美不前往救援，台灣最終放棄太平島，這等於放棄主權，北京將成功對賴清德下馬威，也直接打擊台灣民心士氣，台灣社會也會反身質疑民進黨政府所稱要守護國土的承諾。

當然，北京一旦這麼做，台灣內部民心一定會對北京反感，但就像我一直說的，北京眼見賴清德當選，和平統一的可能性下降，大可「一不做二不休」；而台灣社會反感北京的同時，事實上也會激發台灣內部正視並思考，在中美大局為上，與硬實力的碰撞下，台灣其實力有未逮，沒辦法做出什麼事，這對北京而言也不見得沒有利得。