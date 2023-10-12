中國進口122萬噸　破美國獨大格局　全球最大玉米出口國易主巴西

據《環球時報》11日報道，中國正在推動玉米進口的多元化，以改變過度集中進口美國一家的格局。隨著中國進口的增加，巴西和美國玉米的市佔率之爭將會愈演愈烈。



報道引述日媒《日本經濟新聞》10日消息稱，作為全球風向標的芝加哥期貨市場，玉米價格在8月下旬跌破了每蒲式耳5美元的整數關口，9月19日更是跌到了4.6美元區間，是2020年12月以來的最低位。

報道分析，壓垮芝加哥玉米期貨價格的重要原因是美國玉米在全球出口市場的市佔率下降。尤其作為全球第一大玉米消費國和進口國的中國正在減少從美國的進口。

報道指出，這是巴西玉米向中國出口激增導致。國際金融資訊公司路孚特（Refinitiv）透過海上運輸船所推算的中國進口數據顯示， 8月美國向中國出口的玉米僅24萬噸，比接近150萬噸的2022年8月下降了83% 。去年8月，中國沒有從巴西進口玉米，而今年8月，中國從巴西進口的玉米飆升到了58萬噸，遠高於美國。從9月截至28日的數據來看，中國從巴西進口的玉米達122萬噸，美國則僅7萬噸。兩者的差距不斷擴大。

美國已非全球最大玉米出口國。（前瞻網）

報道稱，先前中國的玉米進口高度依賴美國和烏克蘭，以2022年為例，美國玉米佔進口的70%左右，烏克蘭佔比超20% 。2022年，俄烏衝突爆發之後，中國改變了依賴這兩個國家的策略，轉向進一步擴大玉米的國際來源，「罕見地」向巴西進口。

報道表示，雖然巴西已是全球第二大玉米出口國，但過去9年中，中國幾乎沒有從巴西進口玉米。今年5月，中國從南非進口的首船飼料玉米抵達，標誌著中國繼巴西之後又正式打通了南非玉米輸華通道。至此，中國玉米進口開始改變美國一家獨大的格局。

日本農林中金綜合研究所的理事研究員阮蔚分析稱，中國轉向巴西玉米，一是隨著豐收，巴西玉米的價格下降，競爭力增強。二是為了增強糧食安全，這是中國推動進口國多樣化的結果。

為改美國一家獨大格局，中國轉向巴西進口玉米。（網絡資源圖）

報道數據顯示，2022年中國進口了2062萬噸玉米。彭博分析認為，從長遠來看，中國從巴西進口玉米或將鼓勵巴西農民進一步種植玉米，從美國奪走更多的市場份額。巴西官方8月24日公布的預測數據顯示，該國的大豆和玉米產量均創歷史新高，今年將確認為全球最大的大豆出口國，並將首次取代美國，成為全球最大的玉米供應國。

彭博報道稱，截止到今年8月31日，美國將全球最大玉米出口國桂冠讓給了巴西，而且這一趨勢可能永遠無法逆轉。

上海鋼聯農產品事業部玉米分析師劉棟分析表示，從糧食安全的角度考慮，立足國內供需，進一步拓展進口管道，有利於打破玉米嚴重依賴一國的市場風險，使中國更從容地因應未來國際玉米市場供需環境的變化。且巴西玉米價格合適，增加進口符合中方利益。