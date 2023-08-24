馬雲最新「現身」：出席鄉村校長計劃分享會　關心教育和農業

阿里巴巴創始人馬雲動向向來備受關注，據馬雲公益基金會周三（23日）發布的最新官方片段顯示，日前馬雲通過連線全程參加在杭州舉行的馬雲公益基金會「『校長有約』鄉村校長計劃2022入選校長分享會」，並分享其從農業中獲得的教育新感悟。



在連線中，馬雲透露其近期學習農業的狀況，稱當中獲得的經驗也讓他回過頭來看鄉村教育，認為鄉村教育更需要關注的是孩子們的想像力及獨特的思考，「這幾年，我學習怎麼樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒（的過程中），我發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人」。

今年以來，馬雲頻繁現身，作為「退休」後的工作重心之一，教育場合屢見不鮮。其中，今年3月，馬雲曾現身杭州雲谷學校，與校領導們討論新一輪的技術變革給教育帶來的挑戰和機遇；6月12日，馬雲以「創新創業」為主題在東京大學與同學交流，來自中國、日本、印度、馬來西亞等50名學生參與了當日活動。

7月1日，巴基斯坦NutShell集團的創始人阿茲法爾·阿赫桑曬出了和馬雲的合照，透露馬雲在巴基斯坦拉合爾停留超過20個小時，行程十分低調，陪同人員包括5名中國人和2名外國人。

阿里巴巴集團總裁邁克爾·埃文斯（J. Michael Evans）6月15日表示，現時馬雲對阿里巴巴的關心程度與公司剛創立時無異，他正在東京的一所大學教書，並且有更多時間待在中國。據阿里旗下杭州雲谷學校官微，馬雲曾表示，教師是他最喜歡的職業，他希望有一天能重新回到學校教書。