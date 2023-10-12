2023年應屆畢業生招聘薪資10342元　網民批虛假：敢公布失業率嗎

10月11日，獵聘大數據研究院發佈《全國高校畢業生就業趨勢與展望2023》顯示，2023應屆學生崗位平均招聘月薪10,342元（人民幣，下同），相比2021年應屆畢業生為9,292元，三年上漲1,050元，其中北京以13,283元平均招聘月薪位居第一。不過這樣的數值被不少內地網民批評數據失真，更有網民批評「敢不敢公布青年失業率。」



此外，相比2022屆，2023屆高校畢業生招聘薪資和期望薪資下降，北京更首次出現期望薪資不敵招聘薪資的情況。



內地青年的失業率高，許多人選擇畢業後考研究所或考公職。（資料圖片）

從2023屆應屆生平均招聘月薪看，北京以13,283元位居第一；深圳、上海分別以12,783元、12,317元位居第二、第三；杭州、合肥、南京、西安、蘇州位居第四至第八，均超2023屆應屆生整體平均招聘月薪（10,342元）。

近三年來北京應屆畢業生招聘薪資和期望薪資變化趨勢看，2023年首次出現預期薪資不敵平均招聘薪資的情況：北京2021屆學生崗位平均招聘月薪9,292元，高校畢業生期望月薪7,417元，招聘薪資高於期望薪資；2022屆招聘月薪為14,183元，較該屆應屆生期望月薪高883元；2023屆應屆生招聘月薪為13,283元，該屆應屆生期望月薪為13,808元，期望薪資首次高於招聘薪資。

業內人士：招聘薪資不等於實際薪資

針對部分網民抨擊平均招聘月薪與實際薪資有差，業內人士回應稱，招聘薪資確實不能反映國人真實的薪資情況，招聘薪資只是企業在招聘時給出的一個參考價，和實際能拿到的薪資有差距。

業內人士指出，招聘薪資它受到市場供求、行業特點、崗位需求等多種因素的影響，而真實的薪資水平，還要考慮到個人能力、工作績效、福利待遇等因素，「因此，招聘薪資並不能完全代表勞動者的收入水平，也不能完全反映勞動者的生活水平。」

中國青年就業形勢艱難。(資料圖片)

人工智能薪資高 房地產金融職位熱度下降

報道指出，從2023屆應屆生投遞行業分布看，IT/互聯網/遊戲、醫療健康位居前二。機械/製造、電子/通信/半導體、科研技術/商務服務位居第三至第五。IT/互聯網/遊戲、房地產/建築、金融三大行業的應屆生投遞佔比下降趨勢明顯。

從各細分行業2023屆應屆生新發職位平均招聘月薪看，人工智能以18,592元位居第一；區塊鏈、養老服務、航空/航天設備分別以17,467元、16,992元、16,042元位居第二至第四。

從近三年來，應屆畢業生投遞不同梯隊城市的增速看，新一線城市以431.9%位居第一；二三線城市以299.7%的增速位居第二；一線城市以294.1%的增速位居第三。

值得關注的是，今年內地青年失業情況嚴峻，青年失業率除了首次超過20%外，6月份更錄得21.3%。國家統計局8月15日更宣布，自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，原因是勞動力調查統計需要進一步健全優化。

網民點睇：

這是怎麼算的，23應屆還在家呢！

敢不敢先公布失業率？

做這個虛假宣傳的意義在哪？怎麼做的調研？

把我和馬雲平均了嗎？良心不會痛嗎？

它報告是招聘軟體上的公司寫的月薪，我們公司底薪4000，招聘軟體上寫1.2w-3w

國家反詐中心在哪？這是詐騙了吧？

