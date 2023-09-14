畢業生「慢就業」趨勢升溫　官方調研指九成家庭願支持

內地青年就業情況嚴峻，「畢業即失業」現象普遍，但與此同時，「慢就業」也被反覆提起。據國家統計局上海調查總隊近期進行的專題調研結果顯示，慢就業比例整體呈升高趨勢，選擇慢就業的畢業生往往對職業規劃和崗位條件期望更高，而家庭經濟條件的改善和家長支持，也為其提供了物質保障和精神支持。



所謂慢就業，是指在工作難找的當代，一些大學生畢業後不打算立即投身職場，而是暫時選擇游學、支教、在家陪父母或者創業考察等，慢慢思考人生道路的現象。4月中旬，為了解上海市2023年高校應屆畢業生就業形勢，國家統計局上海調查總隊對超過4000名高校應屆畢業生開展了就業創業情況專題調研，在該項調研中，慢就業指的是應屆畢業生中暫未進入就業市場的人群，因此該概念在調研中包含「繼續深造後就業」和「暫緩就業」兩部分。結果顯示，38.0%受訪者選擇慢就業，其中32%是為了繼續深造，6%選擇暫緩就業。

縱觀近年調研情況，慢就業比例整體呈升高趨勢，從2015年的15.9%升至現時的38.0%，8年間提升了22.1％。其中，選擇繼續深造的比重8年間提升了17.3%。選擇暫緩就業的比重近兩年亦加速上升，從2021年的2.8%升至6.0%，上升了3.2%。相較於2015年，暫緩就業的比重幾乎增長了4倍。

所謂慢就業，是指一些大學生畢業後不打算立即投身職場的現象。（資料圖片）

就其原因，93.2%的慢就業的畢業生表示，主要是出於積極動因，包括提升求職競爭力和就業質量等。其中，55.0%是為提升學歷或追求更好的畢業院校，加強競爭力，26.1 %是為通過深造提升專業知識、技能水平；6.2%是為進行實習以便直接轉正或對求職有幫助；5.9%是為參與社會活動、旅行等，明確職業規劃方向。另一方面，調研顯示，多達91.0%的慢就業畢業生家庭表示支持，明確表示不支持僅佔2.5%。因此，家庭經濟條件的改善和家長的支持，也為畢業生慢就業提供了物質保障和精神支持。

而選擇慢就業的畢業生對於職業規劃和崗位條件都有更高期望，從調研結果來看，就將來求職主要考慮因素，慢就業畢業生首要考慮「薪酬和福利待遇」與「發展前景」兩大因素。收入方面，慢就業畢業生的平均期望月薪為11141元，較直接就業畢業生的期望薪酬高887元。他們對就業「軟條件」亦更為關注，33.2%的慢就業畢業生看重工作與興趣、性格相符，比直接就業畢業生高6.1%，對「硬條件」，如企業（單位）性質與規模、工作地點便利性等就不如直接就業畢業生敏感。

求職意向方面，最多慢就業畢業生選擇教育行業，佔29.1%，其次是文體娛樂業、公關管理、金融等。值得一提的是，不論慢就業畢業生或是直接就業畢業生，始終以政府機關或行政事業單位作為第一選擇。不過相較而言，慢就業畢業生更青睞外資企業，有25.7%傾向到外資企業工作，比直接就業畢業生高8.6%；慢就業畢業生對國有企業、民營或私營企業相對投放較低關注。