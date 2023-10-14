美預做與中俄開戰準備　環時：戰略噩夢潛入華府政治議程令人不安

撰文：許祺安
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由美國國會委任的跨黨派戰略態勢委員會12日發表報告，指美國須為可能同時與中國和俄羅斯開展做好準備，包括強化傳統作戰能力、加強與盟國的關係，以及加快推進核武器現代化。內媒《環球時報》發表社評，認為一個「戰略噩夢」正潛入華盛頓的政治議程，「同時與中俄開戰」的說法打破紅線，跨越民間狂想的門檻，令人不安。

《環球時報》社評指出，美國的軍費佔世界國防總支出的近四成，這年還在大幅度增長，2023財年軍費高達8133億美元，超過大部分國家的年度GDP，委員會的報告進一步建議美國準備增加部署的彈頭數量，生產更多轟炸機、空射巡航導彈、彈道導彈潛艇、非戰略核武器，以及提高彈頭生產能力，還呼籲美國在陸基洲際彈道導彈上部署多彈頭，並考慮在其武器庫中增加公路機動洲際彈道導彈，建立第三家能建造核動力船舶的造船廠等等，「讓保有基本理性的人產生不寒而慄」，抨擊該報告「充滿地緣政治狂熱和戰爭臆想」，相當危險，甚至到了病態瘋狂的地步。

美國前國防部長羅伯特．蓋茨9月29日在美國雜誌《外交》發表文章，指華府無力應對中國和俄羅斯帶來的威脅。（Getty）

文章抨擊，美國政府忽略了核軍備競賽帶來的後果，未見建議透過除核擴張之外的其他措施來解決這個問題，反而打著威懾旗號推動核軍備競賽，做出開歷史倒車的災難性做法，「既荒誕又並不令人意外，與當前華盛頓扭曲的政治氛圍一脈相承」。

同時，文章也提出質疑，指美國渲染威脅、製造戰爭氛圍的動機可疑。並以最近爆發的巴以衝突為例，指戰亂讓美國軍工股大漲，至於延宕至今的俄烏衝突，也讓美國軍工企業成為最大的受益者，「軍工複合體像地緣政治怪胎寄生在美國社會，操縱著它的一舉一動，推著華盛頓一步步將那些原本被認為不可能的想法引入討論，甚至煞有介事地做起了準備。」

對於現勢發展，文章直言，這樣的論調在今天的華盛頓越來越成為一種政治正確，「為與中俄同時開戰做好準備」從民間狂想逐漸走進華盛頓的議事日程，足夠令人不安。

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