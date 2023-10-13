美國會報告：美國必須為與中俄同時打仗做好準備

美國國會任命的一個跨黨派委員會10月12日發表報告稱，美國必須擴大軍力，加強與盟國的關係，並加速推進核武現代化項目，為可能與俄羅斯和中國同時發生的戰爭做好準備。該份長達145頁的報告指出，中國和俄羅斯的威脅將在2027年至2035年期間變得更加嚴重，因此「現在需要做出決定，以便讓國家做好準備」，以同時威懾和擊敗兩個對手。



路透社報道，「戰略態勢委員會」（Strategic Posture Commission）這份報告發表之際，中美關係因台灣和其他問題變得緊張，且美俄關係因侵烏戰爭愈趨惡化。

參與撰寫報告的人員拒絕透露，該小組是否已掌握情報，顯示中俄在核武器方面有任何合作，但表示：「我們擔心…他們之間可能會以某種方式進行最終協調，這會讓我們 陷入兩場戰爭的局面。」

民主黨籍委員會主席、美國能源部國家核安全管理局（NNSA）前副局長克里登（Madelyn Creedon），以及共和黨籍的委員會副主席、前參議員凱爾（Jon Kyl）在報告的序言中稱，雖然意識到財政的現實，但認為國家必須加大投資，以應對可能的危機。

該小組接受了五角大廈的預測，即中國核武庫的快速擴張，可能在2035年之前擁有 1,500 枚核彈頭。

報告指出，為期30年的美國核武現代化計劃於2010年開始，預計到2046年將耗資約4,000億美元，必須獲得充足資金，以如期升級所有彈頭、運載系統和基礎設施。

其他建議包括在亞洲和歐洲部署更多戰術核武器、制定部署部份或全部美國儲備核彈頭的計劃，以及生產超出目前計劃數量的更多 B-21 隱形轟炸機，以及新型哥倫比亞級（Columbia class）核潛艇。 報告還呼籲，需加強盟國常規部隊的規模及類型。

俄羅斯6日表示，國會將很快開會就撤回對《全面禁止核子試爆條約》的批准進行討論。 軍事觀察家認為，俄羅斯一旦撤回相關承諾，可能導緻美、中、俄三個核武大國恢復核子試爆，引發新一輪核武競賽。

「戰略態勢委員會」是美國國會於2022年成立的，由6名民主黨人和6名共和黨人組成，工作是評估美國國家安全面臨的威脅，並對美國常規力量和核武力量的變化提出建議。