美國前防長稱華府無力應對中俄威脅

美國前國防部長羅伯特．蓋茨（Robert Gates）9月29日在美國雜誌《外交》（Foreign Affairs，暫譯）發表文章，他指華府無力應對中國和俄羅斯帶來的威脅。



俄衛網10月1日稱，羅伯特．蓋茨表示，美國現在面對即使不是史上最嚴重，也是近10年來最嚴重的安全威脅，美國首次要同時對付4個盟國，即俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗。他指這些國家的核儲備總量或在數年內達到美國儲備的兩倍。

他稱美國應對這些威脅採取嚴肅認真以及始終一貫的回應，但美國無力給出這樣的回應，這是由政府中的分裂導致，民主黨和共和黨難以找到共同語言，就重大內政外交事務達成一致。他說白宮和國會無法讓美國民眾相信，在中國和俄羅斯發生的事情對他們有意義，而白宮和國會也無法解釋，這些國家產生的威脅怎樣彼此相關。

他指美國政府無法頒布能保證美國以及其民主價值處於上風的長期戰略。

羅伯特．蓋茨表示，美國處於一種「獨特」狀態，即美國政府變得不穩定、不可靠，讓那些傾向冒險的「獨裁主義者」猜測災難性的後果將隨之而來。他呼籲國會和白宮以更好的方式發揮美國的全球作用。

他說中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有很多共同點，包括習近平和普京都以「恢復國家帝國時期的榮耀」為使命，這兩位領導人都相信，以美國為首的發達民主國家歷經繁榮，已不可避免開始衰退，迎接西方國家的將是孤立、政治分化和內部動蕩。