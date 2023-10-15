「空中call車」成真？「粵造」無人駕駛航空器拿下首張型號合格證

「空中觀光」、「空中打車」有望迎來商業化落地。10月13日，中國民用航空局向廣州黃埔區本土企業億航智能頒發了EH216-S型無人駕駛航空器系統型號合格證（簡稱TC），標誌著EH216-S的型號設計符合民航局適航要求，具備了載人運營的安全能力。這是全球第一張無人駕駛載人電動垂直起降飛行器（eVTOL）型號合格證。隨著適航證的頒發，億航EH216-S也將具備開啟載人商業運營的資格。億航智能表示，下一步，將從廣州、深圳等原有的試點城市著手，逐步開展商業運營。



近年來，城市低空交通產業備受青睞。中共中央、國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》強調，要「加快培育低空等旅遊業態，釋放通用航空消費潛力」。

據瞭解，由EH216-S型載人無人駕駛航空器是億航智能自主研發的產品，是一款能夠實現無人駕駛的載人垂直起降航空器（eVTOL），可應用在載人交通、空中遊覽、空中物流、醫療應急回應等場景。其中，廣州是億航首個空中交通試點城市，在黃埔區，已有多條空中交通航線、空中旅遊體驗航線和空中物流航線正在試運行中。

億航智能EH216-S型無人駕駛航空器系統型號獲頒首張合格證。（新浪）

在全球範圍內，載人航空器要進入商業化市場，都繞不開航空監管局的適航審定程式，其中，型號合格證是行業准入和商業化運營的必要條件。2020年年底，億航智能向民航局遞交EH216-S型載人無人駕駛航空器型號合格證申請。歷經3年時間，終於拿下行業首證。據介紹，後續該型號還將開展運營合格審定，滿足相關要求後正式投入商業運營。

截至目前，億航智能已在廣州、深圳、賀州等18座國內城市開展低空旅遊場景的試運行，這些城市將是優先考慮的商業化運營點。「結合不同城市的特徵，可針對性發展空中觀光和空中的士等。」億航智能創始人、董事長、首席執行官胡華智指出，億航智能有一個「百線計劃」，目前準備好的航線已經有幾十條，「近期會很快看到我們突破100條航線。」

記者注意到，近年來，eVTOL賽道火熱，波音、空客等航空業巨頭，以及小鵬汽車等汽車廠商先後入局。胡華智表示，對國內eVTOL行業來說，億航智能本次獲頒型號合格證將為行業規範發展「鋪路」。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

