台灣採購160架土耳其「豺狼」無人機　可武裝搭載Martlet輕型導彈

台灣經緯航太科技（GEOSAT Aerospace and Technology）公司已與英國飛思科技（Flyby）公司簽署協議，為採購、技術轉移並生產160架土耳其製造的「豺狼」（Jackal）無人機鋪路。



美國軍聞網站《防務新聞》（Defense News）近日報道，根據經緯航太科技新聞稿，在台北國際航天暨國防工業展上、與英國飛思科技公司簽署的備忘錄中，經緯航太科技除將採購160架「豺狼」（Jackal ）無人機，協議還涉及向亞太和其他地區的技術轉移。

這份新聞稿指出，他們將以技術轉移為基礎，進一步研發並生產160架新一代「豺狼」無人機，而總部位於英國的飛思科技公司也已同意替160架新型「豺狼」無人機以及其他Flyby公司授權產品，提供酬載解決方案、測試還有生產規劃。

土耳其視距外飛行科技（FlyBVLOS Technology）公司總經理伊斯利奧盧（Murat Islioglu）表示，「豺狼」無人機最初是為民用製造。不過根據他們日前與英國飛思科技公司簽署的協議，最新的「豺狼」無人機搭載達利思（Thales）的Martlet輕型多用途導彈（LMM），也在今年4月成功試射Martlet導彈，凸顯豺狼的多用途能力。

伊斯利奧盧補充稱，「豺狼」無人機的研發工作始於2022年，由土耳其工程師設計和製造。2022年4月，視距外飛行科技和飛思科技簽署協議，以125萬美元的價格，出口5架無人機。在與飛思科技公司簽署協議的幾個月後，他們便在台灣開設辦事處，交流專業知識，以替雙方合作鋪路。

伊斯利奧盧透露，英國飛思科技公司已於2023年7月購得「豺狼」無人機的智慧財產權，擁有在英國製造並出口這款無人機的完全權利。不過，視距外飛行科技公司在協議中仍保留部分的出口權利，這意味著土耳其政府可能會不希望某些客戶獲得這款無人機。但伊斯利奧盧仍強調，他們會致力替其合作夥伴提供技術援助。

「豺狼」無人機除可垂直起降外，最大酬載量達15公斤，作戰範圍為130公里，巡航時速達108公里，最快時速達160公里，而其最大升限為4千公尺。另外它搭載的達利思LMM導彈也有多種導引模式可選，彈頭重3公斤，採高爆破片和聚能裝藥設計，目前可以用於短程防空、反快艇以及打擊輕／中型裝甲目標。