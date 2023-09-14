台軍研機構模擬「無人機+導彈」蜂群攻擊　假想目標直指福建號

「2023年台北國際航太暨國防工業展」14日在台登場，隸屬台灣軍方國防科技研發機構的中山科學研究院（中科院）對外展示多項研發成果。值得注意的是，根據中科院發布的「反輻射系列無人機」戰術影片，模擬大批劍翔反輻射無人機及巡導彈2型形成「蜂群」，對敵航艦打擊群施以飽和攻擊，雄三反艦導彈則趁敵防空系統疲於應對在空無人機時，攻擊敵方航艦。根據影片中出現的敵航艦平面甲板等構型，目標直指解放軍新一代福建號航艦。



中科院在會展現場展示多款新型無人機，包括正運用「海空戰力提升計劃採購特別預算案」籌獲的「劍翔」反輻射無人機，除了已逐漸量產與撥交的「反輻射」及「誘敵型」之外，還新增「衛星定位攻擊」及「目標影像攻擊」二款構改型，擬針對敵雷達等高價值目標精準打擊。

中科院航空所長齊立平曾於去年公開採訪場合之中表示，「劍翔」無人機的最大航程可達1000公里，雖台灣軍方未揭露二款構改型無人機的性能細節，但據透露，反輻射無人機屬於須經較高指揮層級授意使用的軍備，與旅、營級野戰部隊操作的「巡導彈2型」定位不同。

台灣中科院研製「雄風三型」反艦飛彈。（維基百科）

此外，中科院也公布以「巡導彈」為基礎開發的車載「巡導彈2型」，後者體積遠大於前者，齊立平13日對外介紹這款軍備，指「巡導彈2型」無人機具備日夜間作戰能力，並使用多聯裝的彈箱，可安裝在機動車輛或是艦艇上，發射以後，能對目標進行「群攻」作戰。

引人側目的是，根據中科院網上發布的「反輻射系列無人機」影片，介紹「反輻射」、「誘敵型」、「衛星定位攻擊」及「目標影像攻擊」等四款「劍翔」系列無人機，以及「巡導彈2型」的戰術應用。影片中，台軍偵獲敵軍派出以航空母艦為首的水面艦打擊群，隨即以卡車發射「劍翔」無人機，並以悍馬車發射「巡導彈2型」，大量無人機形成「蜂群」撲向敵艦。

影片之中呈現，敵軍航艦雷達偵獲台灣無人機來襲，隨即以近迫武器系統進行防空作戰，台灣大批無人機在敵艦上空吸引敵防空砲火後，一枚「雄三」超音速反艦導彈擊中敵航艦左舷，重創敵水面艦隊主力。部分「劍翔」系列無人機也鎖定敵地面重要目標後，隨即採俯衝方式「自殺式」襲擊。

台灣軍方報告書公開解放軍新一代航艦福建艦構型，其採用平直通長飛行甲板。（擷取自2023年台灣國防報告書）

根據中科院發布影片，遭台軍襲擊的敵航空母艦，艦艏飛行甲板寫著「79」，若據此資訊與外型研判，可能為美軍福特級航艦「甘迺迪號」。不過，由於台灣視解放軍為主要假想敵，輔以已下水的「003」航艦福建艦，構型與美軍福特級航艦相似，皆採用平直通長飛行甲板，而非遼寧號航艦、山東號航艦的滑跳式甲板，因此中科院的影片，外界評論多稱係以解放軍福建艦為模擬攻擊對象。