上海市長國際企業家諮詢會議疫情後首實體舉行　近40外企高層出席

經歷新冠疫情之後，上海市市長國際企業家諮詢會議（IBLAC）時隔三年於今日（15日）在上海以實體形式舉行。上海市委書記陳吉寧，市委副書記、市長龔正及多名外國企業高層代表出席會議。



上海市市長國際企業家諮詢會議（IBLAC）時隔三年於今日（15日）在上海以實體形式舉行。（《上觀新聞》）

上海市委書記陳吉寧表示，將擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，提升投資貿易自由化便利化水平，推動服務貿易創新發展。並要持續增強政策法規的清晰度和可操作性，加快打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

陳吉寧又稱，將順應科研範式變革，圍繞高風險、高價值科學問題研究，瞄準戰略前沿領域加大布局和投入力度，加快科技成果轉移轉化，抓住智慧化、綠化、整合發展機遇，打造產業發展「核爆點」。

上海市長龔正則表示，將積極競逐數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智慧終端等4大產業，培育未來健康、未來智慧、未來能源、未來空間、未來材料5大未來產業，以及全面對接CPTPP、DEPA等國際高標準經貿規則，不斷拓展上海對外開放新優勢。

多名外國企業派出代表出席會議，其中包括羅氏集團、滙豐控股有限公司、太古集團、英國保誠集團、西門子股份公司、安永會計師事務所等。台媒《聯合報》報道指，據悉本次會議有近40位市諮會成員和來賓與會參加。