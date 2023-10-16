前中銀董事長劉連舸涉受賄及違法發放貸款　遭最高檢逮捕

央視16日報道，中國銀行股份有限公司原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院以涉嫌受賄、違法發放貸款罪對劉連舸作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



劉連舸早前涉嫌嚴重違紀違法被查。中央紀委國家監委本月7日宣布，決定給予劉連舸開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸，日前涉嫌嚴重違紀違法被查。（網上圖片）

官方通報指，經查，劉連舸喪失理想信念，背棄初心使命，落實黨中央決策部署不堅決、打折扣，棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款，造成重大金融風險，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞所在單位政治生態，私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查。

通報又指，劉連舸無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，徇私錄用調整提拔幹部；違規經商辦企業；違規干預資金借貸，私自留存涉密資料；道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教；毫無紀法底線，擅權妄為，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，劉連舸嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。