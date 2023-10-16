中國足協換屆宋凱任新主席　出身遼寧體育總局主管｢三大球｣有成效

從李鐵開始，足協反腐至今已有14人被查，其中亦包括前主席陳戌源。

10月16日，中國足協第十二屆會員代表大會在北京舉行，宋凱當選新一屆中國足協主席，孫雯、袁永清、楊旭、許基仁當選中國足協副主席。



公開信息顯示，宋凱1965年生，1988年8月參加工作，1988年4月加入中國共產黨，於1998年進入遼寧省體育局工作；2000年開始擔任遼寧省體育局副局長，分管多個項目的競技體育，以及體育產業等工作。

宋凱曾任遼寧體育總局局長，主管「三大球」。（遼寧省人民政府）

宋凱於2016年2月至今擔任遼寧省體育局局長。宋凱在任期間，遼寧男籃拿下了3個CBA總冠軍，兩次問鼎全運會冠軍。且在今年3月獲國家體育總局局長高志丹讚揚，表示遼寧作爲體育大省、體育人才強省，在爲國家隊培養輸送人才、提供服務保障等方面做了大量工作，在「三大球」訓練管理中形成了「遼寧現象」「遼寧經驗」，值得在全國推廣和國家隊學習借鑑。

當時，宋凱表示，要奮力實現遼寧「三大球」振興，要打造技術精湛、體能充沛、作風過硬的「三大球」省級運動隊。包括遼寧男籃繼續保持優勢，遼寧女排要重返聯賽前三名，遼寧女足在全運會上拼爭獎牌，男排、女籃等隊伍要重返聯賽前八名等等。

中國足協反貪已被查14人。（網絡資源圖）

據《北青體育》報道，作為中國足協換屆「籌備組」副組長、遼寧省體育局局長宋凱作為唯一候選人參加新一屆協會主席選舉，他當選毫無懸念。本次足協換屆，唯一一位來自上屆的領導層僅孫雯一人，或分管女足、外事及青訓工作。

國家體育總局局長、黨組秘書高志丹出席會議。國家體育總局副局長、黨團成員李穎川出席會議並致詞。

國家體育總局副局長李穎川。（網絡資源圖）

會上，李穎川強調，新一屆中國足協要堅決扛起足球改革發展振興的政治責任。足球事業是黨的事業、人民的事業。要深刻汲取足球領域系統性、塌方式腐敗的深刻教訓，堅決摒棄急功近利的思想，做好長期艱苦奮鬥的準備，堅持久久為功，步步為營，重整旗鼓，開展好中國足球新的長徵。

宋凱表示中國足協將更團結、更努力、更開放、更純潔、更具勇氣，沉下心來，一步一個腳印推動中國足球改革發展邁上新台階。