官僚足球賽？江西公務機關規定：領導在場上15分鐘就可獲一次12碼

日前，江西官方公布一份《省直機關第七屆運動會足球比賽規程》通知，當中強調「為鼓勵領導幹部報名參賽，凡是領導幹部一場比賽上場滿15分鐘的，可增加一次點球（12碼罰球）機會，且由領導幹部本人主罰。」，該通知引發內地網民熱議，有網民批評「官僚主義」，有網民則認為「業餘比賽不需要上綱上線」。



《山東商報》報道，5月8日，江西省直機關工會工委回應稱，網傳截圖中提到的足球比賽，是由江西省直機關工會工委組織的業餘比賽，該比賽項目為七人制男子足球賽，計劃於2023年6至7月間在南昌市足球場舉行。

（澎湃新聞）

《通知》寫道，比賽採用中國足協審定的《足球競賽規則》，並執行國際足聯對規則的最新解釋。《通知》特別規定則是，「比賽不設越位，不允許鏟球。」，「為鼓勵領導幹部報名參賽，凡是領導幹部在比賽中上場滿15分鐘，可增加一次罰踢12碼的機會，並且由本人主罰。」

江西省直機關工會工委指出，制定該規則的目的是希望領導幹部親自帶頭參加，起到示範引領作用，鼓勵更多的人積極參與，更稱「業餘比賽只要大家認可就可以執行。」

網民反應兩極

這場賽事的規定引發內地網民熱議。部分網友批評，「怪不得江西足球籃球連個職業球隊都沒」、「官僚主義」、「足以見得江西的領導對運動健身這塊不熱衷，熱衷其他的。工作環境和管理理念都好落後」、「領導幹部踢球還得走後門啊」、「烏煙瘴氣，可見一斑」。

但有網民認為，業餘比賽不應該上綱上線。「領導都年紀偏大吧，又沒啥獎勵踢著玩怎麼了，有意見不參加就好了」、「我們都巴不得什麼比賽都領導上，他們才知道什麼活動都輸贏不易」、「這種比賽都是趣味的，自娛自樂而已，不必上綱上線吧！」