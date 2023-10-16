畝產平均達1251公斤　袁隆平「超級稻」創雜交水稻單季畝產紀錄

中新社及《人民日報》報道，2023年超級雜交稻單季畝產1200公斤超高產攻關測產驗收會14日在四川省涼山州德昌縣舉行。驗收專家組在德昌縣示範項目的田裏隨機抽取的3塊田平均畝產1251.5公斤，創造了雜交水稻單季畝產的世界新紀錄。



2018年，袁隆平提出了每公頃18噸（畝產1200公斤）的產量目標。根據其指示，中國國家雜交水稻工程技術研究中心成都分中心同年在德昌縣開展了相關研究。

驗收專家組在德昌縣示範項目的田裏隨機抽取的3塊田平均畝產1251.5公斤，創造了雜交水稻單季畝產的世界新紀錄。（《人民日報》）

此次驗收的示範田面積為110畝，種植品種為「粒兩優8022」，於2023年3月20日開始水稻旱育秧播種。示範田育秧採用早育稀播、寬窄行定距移栽、測土配方施肥、科學管水、病蟲綜合防治等技術措施。

示範田項目驗收專家組組長、中國國家水稻產業技術體系首席科學家程式華表示，這片示範田水稻生長健壯、長勢均勻、穗大粒多、結實率高、後期落色好、無明顯病蟲害，「如此高的測產量，是安寧河谷地帶水稻品種和栽培農藝完美融合的結果，給了我們一個大驚喜」。

湖南省農業科學院副院長、湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術研究中心黨委書記許靖波研究員表示，「5年來，我們不斷取得新的進展，今天在德昌率先突破水稻1200公斤，實現了袁老未竟之願」。