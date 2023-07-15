「太空稻」收割啦　廣東最大無人農場畝產近600公斤

「轟隆隆，轟隆隆……」7月12日上午，河源市東源縣柳城鎮下壩村的無人智慧農場裏，無人駕駛收割機在航空稻田裏「大顯身手」。據悉，今年該農場有2000多畝航空稻迎來豐產，畝產近600公斤。



記者在現場看到，稻田裏只聞機械聲響，未見農人奔忙。一台無人駕駛收割機在工人的遠程操作下，按照既定線路緩緩開進田間，進行全程機械化作業。稻穀收割完成後，稻穀被裝谷車運往烘乾車間交由工人進行上機烘乾處理。

2022年，河源首個無人智慧農場建立後種植屬全國首創的「太空稻」——華航香銀針，農場有關負責人王鍵寬介紹，該農場佔地4200多畝，目前已種植2000多畝的航空稻，具有品質好、產量高、抗伏性強、抗病蟲害等優點。

該無人智慧農場以中國工程院院士、華南農業大學羅錫文教授主導的全程機械化種植技術為依托，充分利用互聯網、物聯網、大數據、人工智能等現代科技手段，與國家植物航天育種工程技術研究中心合作建立成全省規模最大的無人農場。

稻穀成熟收割時，農場可遠程實時獲取農機的數據，實現了水稻耕、種、管、收生產環節無人化全覆蓋。農場使用的無人駕駛收割機和無人駕駛運糧車，每小時能收割5-6畝稻田，相比人工工作效率的每天每人收割半畝地，按10小時計算，可提高工作效率近100倍。目前，該無人智慧農場已被成功打造成為廣東水稻生產全程機械化和智能化融合發展的樣板。

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