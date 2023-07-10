親到墓前擺放非洲雜交水稻　馬達加斯加原秘書長向袁隆平致敬

中國「雜交水稻之父」袁隆平，2021年5月22日因病逝世，享年91歲。袁隆平生前致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，發明「三系法」秈型雜交水稻，研究出「兩系法」雜交水稻，創建超級雜交稻技術體系。

近日，馬達加斯加共和國農業部原秘書長拉庫托松，就到了湖南長沙唐人萬壽園袁隆平的墓前致敬。



6月28日凌晨，拉庫托松抵達長沙，同日早上便出發到萬壽園。除了手捧鮮花，他更帶了一份禮物前來——一碗來自非洲的雜交水稻米。

儘管袁隆平一生並未去過馬達加斯加，但他的雜交水稻遠播非洲。據介紹，水稻是馬達加斯加最主要、最重要的農作物，佔其國家種植面積一半以上，但一直以來都缺少優質的種子和技術，因此當地有近200萬人面臨飢荒的威脅。

2006年，袁隆平援非雜交水稻團隊到達馬達加斯加。在臨行前，袁隆平特意叮囑團隊要加快雜交水稻在當地的推廣進度。如今，雜交水稻在馬達加斯加實現了每公頃產量7.5噸，是原本的水稻產量的3倍。

2017年，馬達加斯加最高貨幣2萬元的紙幣上，更印上了袁隆平的雜交水稻，以表他對中國援助的感激。

近年來，中國與非洲等國家在農業事業上一直有着緊密聯繫，中國成為了非洲農產品第二大出口目的國，愈來愈多的中國產品開始嘗試使用非洲原料，例如用馬達加斯加的香草搭配中國獨特的技術製成了三款香油；用盧旺達的辣椒與湖南的豆豉做成辣椒醬；用肯尼亞的鮮花製成兔年吉祥物等等。

除了農業方面，中非在重大基礎設施援建項目也有合作。近年，中國在非洲參與修建了超過萬里鐵路公路，近20個港口、80多個大型電力設施。

同時，中非雙方在醫藥方面的合作也日益增多。中方醫護人員到非洲等國救治當地民眾，傳授醫療技術；來自中國的中成藥也在非洲完成註冊，可在醫院用作治療及在藥店銷售，未來更有望將中醫藥材的種植生產以及加工技術引入非洲各國，帶動非洲傳統醫藥發展。