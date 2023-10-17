華為在中國銷量超越蘋果　內媒讚：王者歸來　分析師曝仍有一隱憂

10 月16日，彭博社引述Counterpoint Research資料顯示，iPhone15中國首發銷量較前代下降4.5%，iPhone 15系列手機在中國銷售情況遇冷，反觀華為今年光 Mate 60 Pro 就可能賣出500萬至600 萬台，熱賣將持續到2024年。



Jefferies分析師則指出，在華為Mate 60 Pro 的意外亮相的影響下，華為整體銷量已經超越了蘋果，因此 iPhone 15 的銷量比前一代下降了兩位數，Jefferies報告中表示，華為現在已經從蘋果手中奪走中國市場第一的位置。



華為新機Mate 60 Pro引發民眾排隊搶購熱潮。（澎湃新聞）

今年（2023年）上半年中國高階手機市占排行，蘋果以67%市占率拿下第一，華為15.6%居次，內媒《快科技》此前就根據供應鏈消息預測，隨著Mate 60系列爆量熱賣，華為手機整體銷量也大漲，能重返並中國市場銷量冠軍寶座。

消息人士表示，華為目標在2024年出貨6000萬到7000萬支智慧型手機，同時華為已向供應鏈追加足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達到這一出貨數字。

Counterpoint Research分析師指出，iPhone 15系列手機在中國不如預期，反映出消費需求持續疲軟以及華為等競爭對手的崛起。Counterpoint估計，Mate 60 Pro今年或可以售出600萬台。

.iPhone 15系列手機在中國銷售情況遇冷。 （REUTERS）

Jefferies認為，趨勢表明iPhone將在2024年輸給華為，並預測iPhone的全球出貨量將因為中國的需求疲軟而低於預期。分析指出，華為已經超越蘋果成為大中華區最暢銷的智慧型手機製造商，這一趨勢將延續到 2024 年。

據《華爾街見聞》報道，10月2日至8日，華為在中國智能手機市場的銷量市佔率達19.4%，佔據榜首，超越蘋果的17.4%。

中信建投研報指出，華為是9月以來增長勢頭最強的廠商，研報認為，在今年剩餘時間內，預計隨着交付能力的持續提升，華為將在Mate60系列的帶動下保持高增速，而Mate60系列的良好表現或將推動華為制定明年更高的銷售目標，研報建議持續關注華為產業鏈。

2023年9月25日，北京，華為發布新產品後，一名男子在華為旗艦店買完東西后拎著包走。中國的華為公司最近推出了新的智慧型手機系列，其中包括採用中國製造晶片的華為Mate 60。（Getty Images）

華為面臨的挑戰：美國的下一步行動

值得關注的是，Counterpoint分析師指出，華為面臨的挑戰包括預測美國的下一步行動，以及為進入旗艦競爭而擴大7納米晶片的生產。

分析師指出，儘管華為在中國高收入消費者中的曝光率很高，但2024年的預測顯示，該品牌將繼續增長，尤其是在600美元以上的細分市場。然而，800美元以上的細分市場是由蘋果主導的，它將很難與蘋果基於3nm技術的iPhone、品牌資產和強大的生態系統競爭。