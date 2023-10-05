華為Mate 60值得買嗎？15個令人心動的超酷體驗　物理光圈很吸引

從2019年HarmonyOS正式發布開始，截至目前，HarmonyOS已經迎來了第四個迭代版本，HarmonyOS 4也成為了華為手機除自研晶片外的另一大王牌。



不得不說，HarmonyOS野心很大，從誕生之初就將目光瞄向了各種智能設備，但對於大部分用戶來說，顯然大家還是對智能手機的使用體驗要更為關注一些。時至今日，HarmonyOS 4已經全面適配華為Mate 60系列，各種好用的、好玩的功能也是層出不窮，本期就為大家盤點15個華為Mate 60 Pro上的超酷功能，看一看HarmonyOS 4加持下的華為Mate 60 Pro，究竟有哪些過人之處？

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1、衛星通話

華為Mate50系列帶來了北斗衛星通信能力，當用戶處在沒有地面網絡的環境時，依舊可以通過手機向外界發送短報文和位置軌跡，這項功能大大方便了探險愛好者、戶外工作者，為他們帶去了一份生命保障。可以說，平時也許用不到，但用到了就能救人一命，非常有意義。

華為Mate 60 Pro在此基礎上更進一步，帶來了衛星通話功能，在沒有地面網絡信號的情況下，用戶也可以從容撥打、接聽衛星電話。換句話說，華為Mate 60 Pro不僅僅是一部智能手機，同樣也是一部衛星終端設備，這在整個手機行業都可以說是全新的突破，具有里程碑意義。

2、AI隔空操控

隔空手勢是華為手機的傳統強項了，可惜，很多智能手機直到今天依舊沒有支持。隔空手勢讓很多繁瑣的操作變得更加簡單，特別是當你雙手不方便刷屏的時候，就可以利用手勢隔空操控屏幕，比如當你刷短視頻時，簡單揮揮手，即可實現視頻的滑動播放。另外還能隔空截圖，張開手掌，待屏幕上出現手掌圖標，手掌取握拳即可截圖，好玩又方便。

3、物理光圈10檔可調

除了北斗衛星通信外，華為Mate 50系列還帶來了一項重大升級，這就是十檔可變光圈。手機受限於機內內部空間限制，很難像相機一樣實現真正意義上可變光圈，但華為手機卻做出了突破，帶來了物理十檔可變光圈，目前這項功能已經被諸多華為新機搭載，成為了華為XMAGE影像的一部分。

得益於這項功能的加持，在自動模式下，華為Mate 60系列可以根據不同場景智能匹配光圈大小。而在專業模式下，通過十檔可調物理光圈，可隨心調整景深範圍和虛化程度，實現更大的創作空間。

4、超級微距

微距攝影是大家經常會用到的一個功能，利用手機上的微距拍攝功能，用戶可以輕鬆拍攝平時難以察覺的微觀世界。在華為Mate 60 Pro上，用戶只需要打開相機應用，選擇「超級微距」模式，就可以開始拍攝了。和其他手機不同，在使用華為Mate 60 Pro的超級微距時，用戶還可以調整焦距，更加容易構圖，此外，在拍攝過程中，還可以利用「微距畫中畫」功能查看事物細節，以便找到合適的拍攝角度和位置。

5、智感支付

和AI隔空手勢一樣，智感支付同樣屬於智慧感知功能，智感支付可以為用戶購物、費用支付提供便捷快速的操作體驗。比如當用戶去收銀台結賬時，只需要將華為Mate 60 Pro停在桌面上，無需調出付款碼，售貨員一樣可以直接掃碼完成付款。需要注意的是，該過程攝像頭不會存儲任何數據，也不涉及雲端傳輸，完全依靠手機本地神經元網絡處理，所以具有很高的安全性。

6、低電量應急模式

華為Mate 60 Pro同樣支持低電量應急模式，當手機處於1%低電量情況下，系統會自動激活應急模式，仍然可以待機3小時、通話12分鐘或者掃碼4次。簡單來說，當電量快要耗盡時，華為Mate 60 Pro依然正常進行電子支付、應急通話等，拯救你的「續航焦慮」。

7、多機位

華為Mate 60 Pro不僅僅有着強大的影像配置，同時得益於鴻蒙系統，華為Mate 60 Pro還帶來了多機位拍攝模式。通過多設備互聯，華為Mate 60 Pro可以調用搭載鴻蒙系統的手機、平板等設備的攝像頭進行拍攝，同時在拍攝過程中，用戶也可以隨時切換機位，並且進行視角轉移，一次性拍出特寫、中景、全景等多角度畫面。簡單來說，此時華為Mate 60 Pro就是一個導播台，可以掌控其他設備，從而記錄不同視角。

8、口罩人臉識別

華為Mate 60 Pro採用三挖孔曲面屏，配有前置3D深感攝像頭，在人臉識別方面具有較高的準確性，甚至在佩戴口罩的情況下，依舊可以進行屏幕解鎖和人臉支付，滿足用戶在各種複雜環境下的人臉識別需求。

9、萬能卡片

當下，用戶對於訊息和服務的需求正變得日益多元化、即時化、碎片化。萬能卡片能夠幫助用戶更加輕量高效地獲取和使用服務。在鴻蒙加持下，同尺寸的卡片可以堆疊到一起，便於桌面整理和收納。此外上下滑動、長按左滑都能進行對卡片的操作。卡片夾功能可以將不同尺寸的卡片和應用的快捷方式可以隨心分類，並且根據自身喜好進行自由拼裝與分類，使桌面更加有序，同時有效提升操作效率。

10、中轉站

超級中轉站和電腦上的剪切板十分類似，用戶可以把圖片、文件、文字、音視頻、網頁以及聊天界面拖到「中轉站」保存，然後再把這些中轉站的內容，發送到你想要發送的位置。

比如在進行筆記創作時，你可以把想要發送的照片一次性全拖進中轉站，回到筆記後，左滑拖出中轉站，就能一步直達你想要發送的照片，如果需要插入圖片，只需要拖出中轉站，就能隨時快速找到相應圖片。

11、日曆倒數

還在為錯過了情人節、孩子生日而遺憾？或者為錯過了重要活動而苦惱？如果你用的是華為手機，那麼建議試試這個日曆倒數功能。

打開日曆，選擇右下角的「+」號，進入到「新建日程」，除了正常添加日程外，在邊上還有一個重要日，開啟後，系統就會準時提醒你，不要錯過重要的日子，如果你平時工作忙，對自己記憶力又不大放心，這個功能絕對能用到。

12、注視檢測

擔心手機短信消息被陌生人看到，那麼一定要試試華為Mate 60 Pro上的注視「檢測」，可以更好保護隱私。為避免重要訊息泄漏，HarmonyOS 4 AI訊息保護功能實現僅在機主查看手機時顯示消息詳情，一旦系統檢測到多人或非機主注視手機時，則會自動隱藏消息詳情，無論是社交場景還是辦公場景，都能有效避免用戶隱私泄露。

13、聊天框打碼

分享是社交中最常見的場景，其中分享聊天記錄可以說是最基本操作了。不過在分享前，給頭像和名字打個碼還是很有必要的。

如果你用了華為Mate 60 Pro就省事很多，截屏聊天記錄後，系統會自動隱藏重要內容。操作方面也很簡單，截屏聊天界面，右下方會出現隱私訊息打碼，點擊一下，就能隱藏用戶名和頭像。

14、隨動表情

隨着華為Mate 60 Pro發布，「隨動表情」也帶來了更有趣的AOD玩法，當用戶通過設置-熄屏顯示-隨動表情選擇自己喜歡的隨動表情後，卡通形象眼睛即可根據人眼運動同步移動，非常有趣。

15、分佈式通信

在鴻蒙系統中，有一項非常便利的功能，這就是「多設備通信共享」。即便是在沒有Wi-Fi和熱點的情況下，平板設備也依然可以通過手機的通信網絡上網、打電話、收發短信，與開熱點相比，手機功耗也要節省不少。

（華為Mate 60即將在香港上市，最快預計為 11 月。）

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