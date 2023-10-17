緬甸2高官涉電詐遭中國警方通緝後撤職　知情人:買中國戶籍為逃亡

此前，中國警方公開通緝2名電訊網絡詐騙犯罪集團頭目陳岩板（鮑岩板）、肖岩塊（何春田），懸賞通告顯示兩人在緬甸撣邦第二特區分別任建設部長及縣長。

昨日（16日），緬甸佤邦聯合黨中央委員會公開發文稱，該二人身為佤邦高級幹部觸犯中國相關法律，負面影響巨大，分別被開除黨籍、軍籍，並撤銷職務。



10月12日，內地警方發布懸賞通告，公開通緝陳岩板（又稱鮑岩板）、肖岩塊（又稱何春田），二人系緬北涉中國電訊網路詐騙犯罪集團重要頭目，長期組織開設詐騙窩點，實施針對中國公民的電訊網路詐騙犯罪活動，詐騙金額龐大、性質極為惡劣。

通告顯示，陳岩板，現任緬甸佤邦建設部長；肖岩塊，現任緬甸佤邦勐能縣縣長。二人分別在廣東河源市和雲南普洱市有戶籍。

10月16日，緬甸佤邦聯合黨中央委員會公開發文表示，建設部長鮑岩板（陳岩板）、勐能縣縣長何春田（肖岩塊）被中國公安通緝，兩人身為佤邦高級幹部觸犯中國相關法律、法規，此事件對佤邦在國際和周邊地區造成了巨大的負面影響，也間接影響了佤邦與鄰國的政治互信及友好往來。為挽回佤邦政府聲譽，維護與鄰國的友好關係，決定撤銷鮑岩板佤邦聯合黨政治局委員職務，開除黨籍、軍籍，撤銷佤邦建設部部長職務的處分；撤銷何春田撤銷勐能縣縣長職務。

澎湃新聞引述消息人士報道稱，鮑岩板（陳岩板）是佤邦赫赫有名的鮑家四兄弟共同的義子，曾擔任龍潭區區長，後調入佤邦南部軍區擔任獨立團團長。其間，鮑岩板曾帶著警衛連押運毒品，緬政府出動3個師，在多國觀察員的幫助下抓獲了鮑岩板，但佤邦花費巨額資金將鮑岩板贖回，後擔任佤邦建設部部長。另一人何春田（肖岩塊）曾是鮑家的大女婿。消息人士透露，他們的中國戶籍是準備逃亡中國時使用，「誰知這次是作繭自縛」。目前，中國警方還在通緝二人。

2349名中國籍電訊網絡詐騙疑犯移交中方

隨著中緬兩國共同打擊電訊詐騙力度不斷加大，近日，再有2349名中國籍電訊網絡詐騙疑犯移交中方。這是開展打擊緬北涉中國電訊網絡詐騙犯罪行動以來，單次移交人數最多的一次，其中包括網上在逃人員111名。